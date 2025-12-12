Μια 41χρονη επίδοξη influencer συνελήφθη στα τέλη Νοεμβρίου, καθώς κατηγορείται ότι παρενόχλησε τον έφηβο φίλο του γιου της και τον πίεσε να την αγγίξει, ενώ παραπονιόταν για την ανεκπλήρωτη σεξουαλική της ζωή.

Η 41χρονη Λίζα Σινγκ, μητέρα από τη Φλόριντα, συνελήφθη στις 19 Νοεμβρίου έξω από εστιατόριο, όταν άγνωστος ειδοποίησε την αστυνομία ότι αναγνώρισε γυναίκα σε βάρος της οποίας υπήρχε ένταλμα σύλληψης, σύμφωνα με αστυνομική αναφορά που εξασφάλισε η New York Post. Η Λίζα Σινγκ, η οποία είναι άνεργη, αλλά αυτοχαρακτηρίζεται influencer με περιορισμένη διαδικτυακή απήχηση, φέρεται να εξανάγκασε τον φίλο του ανήλικου γιου της σε σεξουαλική επαφή στο σπίτι της οικογένειας στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, στις 7 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την αναφορά, η επίδοξη influencer είχε καλέσει το θύμα και τρεις ακόμη μάρτυρες στο πολυτελές σπίτι της αξίας 250.000 δολαρίων λίγες ώρες μετά από καβγά με τον σύζυγό της. Οι μάρτυρες κατέθεσαν ότι παρατήρησαν μια φλερτ συμπεριφορά από την πλευρά της Λίζα Σινγκ προς τον έφηβο, όπως υπερβολική σωματική επαφή, «χάιδευε τα χέρια και τους ώμους του», και ότι τον αποκαλούσε «babe».

Κάποια στιγμή το απόγευμα, οι τρεις μάρτυρες αποχώρησαν, αφήνοντας τον ανήλικο μόνο με τη Λίζα Σινγκ. Εκείνη φέρεται να άρχισε να παραπονιέται για «την αδυναμία του συζύγου της να την ικανοποιήσει σεξουαλικά». Η Λίζα Σινγκ φέρεται να αποκάλυψε το γυμνό στήθος της και να πίεσε τον ανήλικο μέχρι να την αγγίξει. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την κατάθεση του θύματος, τον «φίλησε αρκετές φορές και τρίφτηκε πάνω στα γεννητικά του όργανα πάνω από τα ρούχα». Ο ανήλικος κατέθεσε ότι συμμορφώθηκε μόνο επειδή «ένιωθε εξαιρετικά άβολα και άβολα».

Λίγο αργότερα, η Λίζα Σινγκ φέρεται να προχώρησε σε «λεκτικές απειλές ότι θα του προκαλέσει κακό αν αποκαλύψει οτιδήποτε σε οποιονδήποτε». Στο διαδίκτυο, η Λίζα Σινγκ παρουσιάζει έναν φαινομενικά ειδυλλιακό τρόπο ζωής και πλέον έχει προσελκύσει ένα κύμα επικριτικών σχολίων μετά τη σύλληψή της.