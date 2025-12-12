Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Παρασκευή 12/12 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Χάος επικρατεί στην Κηφισίας μετά από τροχαίο στο ύψος του Χαλανδρίου ενώ σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Κηφισιά στη συμβολή της με τη Λυκούργου.

Στον Κηφισό τα προβλήματα παρατηρούνται κυρίως στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό.

Οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από 10 έως 15 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο της Κηφισίας.

