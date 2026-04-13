Μάστιγα και εφέτος το Πάσχα αποτέλεσε η χρήση εκρηκτικών στους εορτασμούς, καθώς σημειώθηκαν σοβαροί τραυματισμοί ανηλίκων από κροτίδες.

«Λιγότεροι από πέρυσι αλλά αυτό δεν είναι επιτυχία» σημειώνει ο προέδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Και συνεχίζει: «Είναι να απορεί κανείς με τη στάση των γονέων, φορέων και αστυνομικών αρχών για ένα έθιμο που οδηγεί σε σοβαρούς τραυματισμούς κάθε χρόνο.

Στα δύο παιδιατρικά της Αττικής Παίδων “Αγία Σοφία” και “Αγλαΐα Κυριακού” μεταφέρθηκαν πέντε ανήλικα παιδιά τραυματισμένα από κροτίδες και δυναμιτάκια. Το ένα 7 χρόνο αγόρι με απώλεια ακοής από κροτίδα το οποίο αντιμετωπίσθηκε και είναι καλά. Ακόμη τρία ανήλικα παιδιά με μικροτραυματισμούς από δυναμιτάκια. Και το πέμπτο και πιο σοβαρό αφορά 14χρονο αγόρι που διεκομίσθη στις 8.45 βράδυ Μεγάλου Σαββάτου με το ΕΚΑΒ, με σοβαρούς τραυματισμούς σε δύο δάκτυλα -μέσο και δείκτη- και ακρωτηριασμό του αντίχειρα του δεξιού χεριού. Από κροτίδα που έσκασε στο χέρι του.

Συνοδεύονταν από το πατέρα του και αργότερα ήρθε η αστυνομία.

Ο αντίχειρας είχε κοπεί και κρεμόταν στη κυριολεξία.

Αμέσως έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις και την ώρα της Ανάστασης χειρουργήθηκε το παιδί από πλαστικούς, γενικούς χειρουργούς και άλλες ειδικότητες γιατρών. Καταφέραμε και σώσαμε τον αντίχειρα που ακρωτηριάσθηκε και τα άλλα δύο δάκτυλα. Νοσηλεύεται στη Πλαστική Χειρουργική Κλινική» τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, που, με αφορμή αυτά τα επείγοντα περιστατικά, αναφέρθηκε και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεται το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και για τις χαμηλές αμοιβές που ισχύουν για αυτές τις άγιες ημέρες.

«Την ώρα της Ανάστασης γιατροί, νοσηλευτές συμμετείχαν στη χειρουργική επέμβαση και έσωσαν το ανήλικο παιδί. Δεκάδες συνάδελφοι στα νοσοκομεία της χώρας το Πάσχα συμμετείχαν σε δεκάδες χειρουργικές επεμβάσεις εκτάκτων περιστατικών και έσωσαν ζωες. Πολλοί επίσης συνάδελφοι εργάζονται στα νοσοκομεία τις γιορτές του Πάσχα και περιθάλπουν χιλιάδες νοσηλευόμενους ασθενείς. Και όμως γι αυτή τη δουλειά αμειβόμαστε με ψίχουλα. Ένας νοσηλευτής για την αργία του Πάσχα ως πρόσθετη αμοιβή λαμβάνει 10 ευρώ. Ο μισθός του νεοδιόριστου νοσηλευτή είναι 800 ευρώ και του γιατρού λιγότερα των 2.000 ευρώ το μήνα. Δεν αξίζουμε τέτοια περιφρόνηση κ. Πρωθυπουργέ της χώρας», καταλήγει ο κ. Γιαννάκος.