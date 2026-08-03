Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη δυτική Αττική από δασικές φωτιές τα τελευταία εννιά χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr.

Τα στοιχεία αφορούν το ηπειρωτικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και καλύπτουν την περίοδο από το 2018 έως και το 2026.

Η επικαιροποίηση της ανάλυσης έγινε με αφορμή την πρόσφατη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό.

Έξι μεγάλες πυρκαγιές από το 2018 έως το 2026

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάζει το meteo.gr, έξι μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 480.000 στρέμματα στη δυτική Αττική την τελευταία εννιαετία.

Τα αποτελέσματα βασίζονται σε αναφορές της Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις Δασικές Πυρκαγιές, EFFIS.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, τα στοιχεία χαρακτηρίζονται «εντυπωσιακά και ανησυχητικά», καθώς αποτυπώνουν τη μεγάλη επιβάρυνση που έχει δεχθεί η περιοχή από επαναλαμβανόμενες δασικές πυρκαγιές.

Σε εξέλιξη ακόμη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό

Η τελευταία πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό συνεχίζει να καίει, με αποτέλεσμα η εκτιμώμενη καμένη έκταση να αφορά τα διαθέσιμα δεδομένα μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026.

Η ανάλυση αναμένεται να επικαιροποιηθεί εκ νέου, όταν αποτυπωθεί η τελική έκταση που επηρεάστηκε από τη συγκεκριμένη πυρκαγιά.

Χάρτης με τις καμένες εκτάσεις

Στην ανακοίνωση επισυνάπτεται εικόνα του meteo με την περίμετρο των καμένων εκτάσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής από το 2018 έως και το 2026.

Στον ίδιο χάρτη αποτυπώνονται και τα θερμά σημεία των ενεργών εστιών της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό.

Η εικόνα αναδεικνύει το μέγεθος της καταστροφής σε μια περιοχή που έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο μεγάλων πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια.