Έχοντας τον Μπρούνο στα χέρια, ένα μικρό τσοπανόσκυλο που γλίτωσε από τις φλόγες, ο Μάρκος, Αλβανός που ζει εδώ και 35 χρόνια στο Πόρτο Γερμενό, μιλά στο Orange Press Agency για τις στιγμές αγωνίες που βίωσαν στην πυρόπληκτη περιοχή.

Όπως υποστηρίζει, ο αριθμός των καμένων σπιτιών θα ανέβει σημαντικά από τις πρώτες εκτιμήσεις.

«Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα σε ανθρώπους, όπως στο Μάτι. Ζώα, έχουν καεί φουλ. Αγριογούρουνα δεν το συζητάμε. Και μην πω αυτά που κρατάμε στα σπίτια μας που πολλοί τα παρατήσανε. Έρχονται το καλοκαίρι, τα ταΐζουν, τα φροντίζουν και φεύγουν τον χειμώνα και τα παρατάνε. Αυτό δεν μου αρέσει, δεν είναι σωστό. Όποιος θέλει ένα ζώο να το κρατά στο σπίτι, να το φροντίζει, και να το κρατάει. Να το αγαπάει για ένα μήνα είναι ωραία, όμως είναι δύσκολο για 16 χρόνια που ζει τούτος (δείχνει το κουτάβι που κρατάει) ή 15 που ζει μια γάτα» σημειώνει ο Μάρκος, λέγοντας ότι η καρδιά του Μπρούνο ακόμα χτυπά γρήγορα, λόγω των τρομακτικών στιγμών που βίωσε.

Ένας άλλος κάτοικος της περιοχής λέει ότι η φωτιά «κατέστρεψε τα πάντα. Και οργάνωση μηδέν. Οργάνωση μηδέν. Σήμερα κάναμε προσευχή για να έρθει ένα ελικόπτερο. Αυτό που βλέπεις τώρα. Τα σπίτια καήκανε. Είμαστε δύο βράδια δίχως ύπνο. […] Μεγάλη καταστροφή ρε παιδί μου, αλλά δεν υπήρχε νομίζω οργάνωση».