Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει το πύρινο μέτωπο που καίει για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα στη Βοιωτία και τη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την ολονύχτια μάχη για τον περιορισμό των φλογών και την προστασία κατοικημένων περιοχών, ενώ νωρίς το απόγευμα, το μέτωπο εφτασε σε απόσταση αναπνοής από τα σπίτια στην Ψάθα.

Λίγο μετά το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8), εστάλησαν νέα διαδοχικά μηνύματα από το 112 προς τους κατοίκους περιοχών της Δυτικής Αττικής, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα για λόγους ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, όσοι βρίσκονται στις περιοχές Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος κλήθηκαν να κινηθούν προς τη Νέα Πέραμο, ενώ οι κάτοικοι της ΒΙΠΕ Μεγάρων – Παπά Περιβόλι έλαβαν οδηγία να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #ΒΙΠΕ_Μεγάρων – #Παπά_Περιβόλι της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Μέγαρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 3, 2026

Οι φλόγες εξακολουθούν να απειλούν το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο Βιλίων, όπου πυροσβέστες και εθελοντές δίνουν μάχη με επίγειες και εναέριες δυνάμεις προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς.

Την ίδια ώρα, η εικόνα στο Πόρτο Γερμενό παραμένει δραματική, καθώς μεγάλες εκτάσεις πυκνού πευκοδάσους έχουν μετατραπεί σε στάχτη, ενώ αρκετές κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στην περιοχή της Αγίας Σκέπης, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες περιορισμού της πυρκαγιάς.

Μεγάλη είναι η ανησυχία των Αρχών για το ενδεχόμενο οι φλόγες να κινηθούν προς τα Μέγαρα και τη Μάνδρα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και να προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνετρίβησαν τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην περιοχή της Ψάθας, δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε έναν Έλληνα και έναν Δανό χειριστή.

Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Meteo, η πύρινη λαίλαπα έχει αποτεφρώσει περισσότερα από 100.000 στρέμματα στην Αττικοβοιωτία, με βάση τις καταγραφές έως και την Κυριακή, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί ότι για την Τρίτη προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε Αττική, Εύβοια και Χίο, γεγονός που διατηρεί τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη επιφυλακή.

Στο μικροσκόπιο βίντεο από το σημείο έναρξης της φωτιάς

Την ίδια στιγμή, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής εξετάζει βίντεο που φέρεται να καταγράφηκε από υπάλληλο συνεργείου το οποίο εκτελούσε εργασίες στο Πόρτο Γερμενό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ερευνώνται, το οπτικό υλικό φέρεται να έχει ληφθεί στις 31 Ιουλίου και αποτυπώνει την περιοχή των ανεμογεννητριών, κοντά στον Άγιο Βασίλειο, από όπου εκτιμάται ότι ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά. Το βίντεο αποτελεί πλέον σημαντικό στοιχείο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τα αίτια εκδήλωσης της καταστροφικής φωτιάς.