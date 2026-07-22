Μια συγκινητική στιγμή στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έγινε viral και συγκέντρωσε πλήθος θετικών σχολίων, με έναν εργαζόμενο να κερδίζει τον θαυμασμό του κόσμου για την τρυφερότητα και τη φροντίδα που έδειξε σε μια ομάδα διασωθέντων ζώων που έφτασαν με πτήση.

Τα ζώα ταξίδευαν προς τα νέα τους σπίτια και η άφιξή τους συνοδεύτηκε από μια ξεχωριστή πράξη ανθρωπιάς. Μετά την προσγείωση του αεροπλάνου, την ώρα που τα ζώα και οι αποσκευές έβγαιναν από το αεροσκάφος, ο εργαζόμενος φαίνεται στο βίντεο να τα μεταφέρει με προσοχή και να ελέγχει αν είναι καλά. Μάλιστα, διακρίνεται να χαϊδεύει κάποια από αυτά, προκειμένου να τα βοηθήσει να νιώσουν άνετα.

Η στιγμή καταγράφηκε από μια διασώστρια και δημοσιεύθηκε από τη Daily Mail, προκαλώντας συγκίνηση και θετικά σχόλια. Η ίδια, μάλιστα, δήλωσε συγκινημένη από την καλοσύνη και την ευαισθησία που έδειξε ο εργαζόμενος.