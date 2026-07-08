Με ένα απόφθεγμα του Βολταίρου λέει τη σημερινή του «καλημέρα» ο Αρκάς.

«Οι άνθρωποι σπάνια σκέφτονται. Αντί να σκέφτονται, κρίνουν», αναφέρεται στο σκίτσο, στο οποίο απεικονίζεται ο κορυφαίος Γάλλος συγγραφέας, ιστορικός και φιλόσοφος.

Ο Αρκάς επέλεξε αυτή τη φράση, θέλοντας να αναδείξει την ανθρώπινη παρόρμηση για γρήγορη εξαγωγή συμπερασμάτων, χωρίς να προηγείται η απαραίτητη σκέψη και ουσιαστική ανάλυση ενός γεγονότος. Παράλληλα, σχολιάζει την ευκολία με την οποία πολλοί αποδίδουν ευθύνες για όσα συμβαίνουν γύρω τους, συχνά με την πεποίθηση ότι οι ίδιοι υπερέχουν ή ότι γνωρίζουν καλύτερα από όλους τους άλλους.

Το βαθύτερο μήνυμα είναι πως η κοινωνία θα μπορούσε να γίνει καλύτερη, αν οι άνθρωποι αφιέρωναν περισσότερο χρόνο στη σκέψη και την κατανόηση πριν προχωρήσουν στην κριτική ή στον «λιθοβολισμό» των τριγύρω τους.