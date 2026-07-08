Ο Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σαράα έφτασε σήμερα στην Άγκυρα όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του NATO.

Η σύνοδος αυτή της συμμαχίας, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα στην τουρκική πρωτεύουσα, συγκεντρώνει 36 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται εκπρόσωποι χωρών του Κόλπου.

Ο αρχηγός του συριακού κράτους προσεκλήθη από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει «ισχυρό» τον αλ Σαράα, πρώην τζιχαντιστή μαχητή που ανήλθε στην εξουσία στη Δαμασκό τον Δεκέμβριο του 2024 αφού ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Χάρη στον πρόεδρο (Ερντογάν), έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τον νέο ηγέτη της Συρίας: έκανε απίστευτη δουλειά σε ενάμιση χρόνο και ένωσε όλη τη χώρα», σημείωσε χθες, Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους έχοντας δίπλα του τον Ερντογάν.

«Έχω μια πολύ καλή σχέση μαζί του. Κάποιος είπε “είναι αρκετά σκληρός” (σ.σ.: ο Σαρά). Και επιδοκίμασα, όπως και ο πρόεδρος (Ερντογάν). Έκανε εξαιρετική δουλειά, ξανάβαλε τάξη. Δεν είναι μια εύκολη δουλειά», σημείωσε.

Δεκατρία χρόνια φονικού πολέμου ρήμαξαν τη Συρία, η οποία χρειάζεται διεθνή υποστήριξη για να ανοικοδομηθεί και να αντιμετωπίσει πολλές απειλές.

Δύο βομβιστικές επιθέσεις, που προκάλεσαν τον τραυματισμό 18 ανθρώπων, είχαν στόχο την περιοχή ξενοδοχείου στο οποίο είχε καταλύσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στη Δαμασκό.

Ο Άχμαντ αλ Σαράα είχε γίνει δεκτός στον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο του 2025 και είχε δηλώσει ότι «αναζητεί οικονομικά κανάλια» για να υποστηρίξουν τη χώρα του.

Ωστόσο αρνήθηκε τον περασμένο μήνα να επέμβει στρατιωτικά στον Λίβανο κατά του λιβανικού σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που είναι σε σύγκρουση με το Ισραήλ, όπως είχε προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Αναζητούμε οικονομικά κανάλια ανάμεσα στον Λίβανο και τη Συρία κι όχι στρατιωτικά κανάλια», είχε δηλώσει.