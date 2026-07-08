Την ανησυχία του για τη μείωση του πληθυσμού της χώρας μας τα επόμενα χρόνια εξέφρασε το πρωί της Τετάρτης 8/7 ο επικεφαλής του Κέντρου Κρήτης ΟΟΣΑ Άρης Αλεξόπουλος. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε «το 2050 οι Έλληνες θα είναι 2 εκατ. λιγότεροι».

«Στην Ελλάδα παρατηρείται μείωση του πληθυσμού από το 2011, με τις γεννήσεις να μειώνονται συστηματικά από το 1981. Μάλιστα, προβλέπεται ότι μέχρι το 2050 ο πληθυσμός της Ελλάδας θα φτάσει τα 8 εκατομμύρια, ενώ για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία οι μεσήλικες και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία αποτελούν πλέον την πλειοψηφία του πληθυσμού έναντι των νεότερων.

«Αν ρωτήσουμε κάποιον πόσα παιδιά θέλει να κάνει, στην Ελλάδα υπάρχουν έρευνες και μελέτες, δεν θα σας πούνε πέντε παιδιά, ούτε τέσσερα παιδιά. Αν πάμε σε 50 χρόνια πριν, θα δούμε ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπος ζωής μας. Ακόμα και το να κάνεις παιδιά πλέον είναι επιλογή. Αν δούμε ποιες χώρες δεν έχουν πρόβλημα, είναι 11 αφρικανικές χώρες», είπε ο κος Αλεξόπουλος αναφερόμενος στο δημογραφικό.

«Όταν θες να κάνεις ένα παιδί, θέλεις το παιδί σου να προκόψει στη ζωή του, να το βοηθήσεις να γίνει κάτι. Δεν μπορείς να υποστηρίξεις πέντε παιδιά ούτε τέσσερα.

Στην Ελλάδα δεν κάναμε ποτέ πέντε παιδιά. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και αυτό είναι ένας άλλος μύθος, ήμασταν γύρω στο 2,8 στατιστικά, όπου σιγά-σιγά αυτό έπεσε και πήγε κάτω από το 2,1, δηλαδή από τους 2 που φεύγουν απ’ τη ζωή, πρέπει να κάνουν 2 για να τους αναπληρώσουν» υπογράμμισε ο επικεφαλής του Κέντρου Κρήτης ΟΟΣΑ Άρης Αλεξόπουλος στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Οι γυναίκες επιλέγουν να κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία»

Όπως δήλωσε βασικά αίτια για τη μείωση των γεννήσεων είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής και το οικονομικό κόστος ανατροφής των παιδιών, που καθιστά δύσκολη την υποστήριξη πολλών παιδιών σε χαμηλά εισοδήματα, ενώ παράλληλα οι γυναίκες επιλέγουν να κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία, λόγω της επιθυμίας για επαγγελματική σταδιοδρομία και του κόστους υποστήριξης των παιδιών από το κράτος. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες που εργάζονται και συνεισφέρουν στο οικογενειακό εισόδημα, τείνουν να κάνουν περισσότερα παιδιά, εφόσον υπάρχει η απαραίτητη κρατική και εργασιακή υποστήριξη.

«Ειδικά για τις γυναίκες η γονεϊκότητα είναι πολύ σημαντική, αλλά είναι δικαίωμα της γυναίκας να εργάζεται, είναι δικαίωμά της να κάνει καριέρα. Επειδή ανεβαίνει το οικογενειακό εισόδημα, παρατηρείται ότι κάνουν περισσότερα παιδιά. Οι μελέτες και οι έρευνες το δείχνουν, πρέπει να δουλεύουν και οι δύο. Αλλά αν δουλεύουν και οι δύο χρειάζεται υποστήριξη. Χρειάζονται παιδικοί σταθμοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί, χρειάζονται οι επιχειρήσεις να έχουν χώρους όπου να μπορούν να αφήνουν οι εργαζόμενες μητέρες τα παιδιά τους» υπογράμμισε.

«Τα επιδόματα είναι ίσως ο πιο αναποτελεσματικός τρόπος για να υποστηρίξεις τη γονεϊκότητα», σημείωσε ο κος Αλεξόπουλος, τονίζοντας πως η ανατροφή ενός παιδιού θα πρέπει να γίνει δημόσιο αγαθό.