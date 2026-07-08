Στη συνεχή επαφή του Βασίλη Κικίλια με τις πλοιοκτήτριες εταιρείες, για το θέμα του συνωστισμού των πλοίων στη Ραφήνα, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Γιώργου Βλάχου με θέμα την «ανησυχία των κατοίκων για τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στο λιμάνι της Ραφήνας».

«Ο υπουργός μας, ο Βασίλης Κικίλιας, βρίσκεται σε συνεχή επαφή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τις πλοιοκτήτριες εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι της Ραφήνας, προκειμένου να βρεθεί μια λύση στο θέμα της αναχώρησης και της άφιξης των δρομολογίων, ώστε να μην δημιουργείται συνωστισμός, που όντως δημιουργείται, ώστε να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα», είπε ο κ. Γκίκας.

Αναπτύσσοντας την ερώτησή του, ο κ. Βλάχος είχε πει ότι δόθηκε έγκριση για αύξηση δρομολογίων, με αποτέλεσμα να διανυκτερεύουν πλοία και πληρώματα στον Ευβοϊκό, και το λιμάνι της Ραφήνας να μην μπορεί να δεχθεί το φορτίο που εσείς επιβάλατε. «Και τώρα έρχεται το “master plan” και λέει, αφού έχουμε μια κατάσταση, να την μονιμοποιήσουμε [. . .] Όταν φορτώνουν και ξεφορτώνουν τα καράβια, η πόλη δεν υπάρχει», παρατήρησε ο κ. Βλάχος.

Ανταπαντώντας, ο κ. Γκίκας είπε ότι για το υπουργείο, το θέμα της ασφάλειας των λιμένων είναι μέγιστης σημασίας, και ότι «μπαίνουν τα καράβια αυτά που πρέπει, και όσα δεν μπορούν να μπουν, παραμένουν ή αλλάζει το χρονοδιάγραμμα». Για το «μάστερ πλαν», είπε ότι υποβλήθηκε από τον Οργανισμό Λιμένος, υπήρξε θετική γνωμοδότηση υπό όρους από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, η τελική έγκριση ωστόσο, δίνεται με Προεδρικό Διάταγμα και μάλιστα με ενσωματωμένη περιβαλλοντική έγκριση.

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας πρόσθεσε ακόμη ότι «η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις επισημάνσεις της τοπικής κοινωνίας και των θεσμικών οργάνων της αυτοδιοίκησης με τη δέουσα σοβαρότητα. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ραφήνας αλλά και η Περιφέρεια διατύπωσαν αρνητικές γνωμοδοτήσεις αποτυπώνεται στο φάκελο της διαδικασίας και συνυπολογίζεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης. Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα της θεσμικής διαβούλευσης. Να καταγραφούν, να αξιολογηθούν και να συνεκτιμηθούν οι θέσεις όλων των εμπλεκομένων πριν ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις» είπε ο κ. Γκίκας.

Τέλος, με αφορμή την παρατήρηση του ερωτώντα βουλευτή για τον θόρυβο που δημιουργείται και για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, λόγω του πολυσύχναστου του λιμένος, ενημέρωσε ότι «στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον, έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται κατά 85% από τον Μηχανισμό “Συνδέοντας στην Ευρώπη” το έργο “Decarbonizing the Greek Comprehensive Ports” (DECOMPRES), που αφορά τέσσερα λιμάνια: Ραφήνα, Λαύριο, Καβάλα και Κέρκυρα. Συγκεκριμένα στην Καβάλα, προβλέπεται το έργο κατασκευής συστήματος ηλεκτροδότησης πλοίων, κατά τον ελλιμενισμό, για τέσσερις θέσεις ακτοπλοΐας, που σημαίνει ότι, τέσσερα διανυκτερεύοντα πλοία, μόλις ολοκληρωθούν τα έργα, θα κλείνουν τελείως τις μηχανές και θα έχουν ηλεκτροδότηση από την ξηρά»