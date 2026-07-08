Είχαν συμφωνήσει και πριν μήνες

Τη βόμβα του καλοκαιριού ετοιμάζεται να ρίξει ο Παναθηναϊκός με τον Γιαμπουσέλε, με τον οποίο υπάρχει… παρελθόν. Οι πράσινοι είχαν μιλήσει μαζί του και πριν πέντε μήνες και είχαν συμφωνήσει σε ό,τι αφορά το οικονομικό, το πρόβλημα όμως ήταν ότι ο Γάλλος ήθελε να παραμείνει στο NBA, οπότε αποκτήθηκε τελικά ο Χέιζ-Ντέιβις. Οι σχέσεις όμως παρέμειναν εξαιρετικές, ο Παναθηναϊκός επανήλθε με νέα πρόταση και ο Γιαμπουσέλε είναι τώρα έτοιμος να την αποδεχθεί και να επιστρέψει στην Ευρώπη για να αλλάξει τις ισορροπίες.

Άλλο ο Παπανικολάου, άλλο οι Γουόκαπ – Ντόρσεϊ

Ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι Αγγελόπουλοι σε ό,τι αφορά τα νέα συμβόλαια στον Ολυμπιακό. Και το μήνυμα είναι το εξής: Άλλο ο Παπανικολάου, άλλο οι Γουόκαπ και Ντόρσεϊ. Ο αρχηγός έχει φερθεί άψογα όλη τη σεζόν, δεν προκάλεσε κανένα πρόβλημα όταν είχε παραγκωνιστεί από τον Μπαρτζώκα και αν ήθελε να φύγει για καθαρά οικονομικούς λόγους θα είχε ήδη συμφωνήσει με άλλη ομάδα. Έχει προτάσεις άλλωστε τόσο από Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, από ομάδα της Euroleague. Επιθυμία του όμως είναι να υπάρξει συμφωνία και να παραμείνει στον Πειραιά.

Εβδομάδα-φωτιά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η επόμενη εβδομάδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και στο παρασκήνιο οι διεργασίες είναι συνεχείς. Θα πρέπει να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος της Super League, θα πρέπει να αποφασιστεί το φορμάτ του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2027-28, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το τι θα γίνει με τους διαιτητές. Θα σφυρίζουν Έλληνες και στα ντέρμπι, όπως θέλει η ΕΠΟ, ή όχι; Όλα αυτά θα πρέπει να αποφασιστούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα και δεν αποκλείεται να έχουμε εκπλήξεις… Όπως είχαμε και στις πρώτες εκλογές για την προεδρία της Λίγκας, με την ισοπαλία ανάμεσα σε Μαρινάκη και Αλαφούζο.

Νέο εμπόδιο για Γένσεν

Ο Γένσεν παραμένει στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού για τη μεσαία γραμμή, τα νέα όμως από Ιταλία δεν είναι ευχάριστα. Στη διεκδίκηση του Δανού χαφ της Μπρέντφορντ έχει μπει και η Λάτσιο, η διοίκηση της οποίας θέλει να ξοδέψει λεφτά για να κατευνάσει τον κόσμο, ο οποίος έχει ξεσηκωθεί κατά του Κλαούντιο Λοτίτο και του ζητάει να πουλήσει τις μετοχές. Ο Γένσεν δεν είναι ο πρώτος στόχος των Ρωμαίων για το κέντρο, έχουν ήδη κάνει μια πρώτη επαφή όμως τόσο μαζί του όσο και με τη Μπρέντφορντ και αυτό κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη δουλειά για τους πράσινους.

Ξεκάθαρος απέναντι σε διοίκηση και οπαδούς

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες ο Λίσι τόνισε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει άμεσα μεταγραφές και έτσι θα πάει όλη η σεζόν. Δεν θα ζητάει συνεχώς μεταγραφές ο Ιταλός τεχνικός, θα λέει όμως πάντα αυτό που πιστεύει, θέλοντας έτσι να είναι πάντα ξεκάθαρος απέναντι στη διοίκηση και τους οπαδούς. Ο Λίσι βλέπει σαν ευκαιρία για την καριέρα του τη θητεία του στον δικέφαλο του βορρά και δεν έχει καμία διάθεση να χρεωθεί ενδεχόμενη αποτυχία για λάθη άλλων. Αυτοί που τον επέλεξαν για την τεχνική ηγεσία προφανώς ήξεραν και τι άνθρωπος είναι, οπότε δεν θα πρέπει να τους… ξινίζει αν λέει αυτό που πιστεύει τώρα. Το οποίο είναι και αλήθεια.

Τα δεδομένα για Άρη – Αντετοκούνμπο

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είναι, ως γνωστόν, στόχος του Άρη, με τις δύο πλευρές να είναι σε ανοιχτή γραμμή. Ο αδερφός του Γιάννη θέλει προς το παρόν να δει αν μπορεί να βρει συμβόλαιο στο NBA και η ομάδα από την οποία περιμένει κάτι είναι οι Μαϊάμι Χιτ. Αφού πήραν τον Γιάννη, γιατί να μην πάρουν και τον Θανάση; Αυτό γινόταν στους Μπακς τα τελευταία χρόνια, οπότε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο περιμένει κάτι ανάλογο και από τους Χιτ. Στον Άρη πάντως δεν τα παρατάνε και είναι πάντα σε επαφή μαζί του, με τον Σπανούλη να τον θεωρεί πολύ σημαντικό, αγωνιστικά αλλά και για τα αποδυτήρια, για την ομάδα που θέλει να φτιάξει.