Την οργή του Παύλου Πολάκη προκάλεσαν όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την Αριστερά και τον Αλέξη Τσίπρα, με τον βουλευτή Χανίων να εξαπολύει προσωπική επίθεση κατά του υπουργού Υγείας.

«Δέκα ζωές να ζήσεις, το μπόι της ηθικής και το ανάστημα της προσφοράς της Αριστεράς στην Ελλάδα, όχι να το φτάσεις αλλά ούτε να το ατενίσεις από μακριά μπορείς», γράφει ο Παύλος Πολάκης σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Βγάλε τον σκασμό μέλος της κυβέρνησης των ΟΠΕΚΕΠΕδων, των υποκλοπών, των 20 δισ. αναθέσεων», σημειώνει σε άλλο σημείο, ενώ αποκαλεί τον κ. Γεωργιάδη «ακροδεξιό παρτάλι».

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

ΑΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ!!!! Επειδη το συνεχίζεις και σημερα (φωτο 2-3) με κατι αλλοπροσαλλες αναρτησεις και δεν σου απανταει κανενας οπως σου αξίζει, θα το κανω εγω γιατι λερωνει τον αερα που αναπνεουμε η χυδαια αναφορα σου στην ΑΡΙΣΤΕΡΑ:

ΒΓΑΛΕ ΤΟ ΣΚΑΣΜΟ ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ ΤΩΝ 2.200.000 ΤΗΣ ΝΟΒΑΡΤΙΣ ,ΛΑΔΕΜΠΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ,ΑΡΧΗΓΕ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΕΛΠΝΟ ΠΟΥ ΜΙΑ ΔΙΕΦΘΕΡΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΘΩΩΣΕ,ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΟΥ ΦΑΓΑΤΕ 1ΔΙΣ ΣΕ ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΣΟΒΑΝΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΨΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΡΟΛΗΨΗΣ»!!

ΒΓΑΛΕ ΤΟ ΣΚΑΣΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕΔΩΝ,ΤΩΝ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ,ΤΩΝ 20ΔΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ!!

Δεκα ζωες να ζησεις ακροδεξιο παρταλι ,το μποι της ΗΘΙΚΗΣ και το αναστημα της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στην Ελλαδα της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ,οχι να το φτασεις αλλα ουτε να το ατενισεις απο μακρυα μπορεις!!

Εμεις ειμαστε η συνεχεια ,του Κολοκοτρωνη ,του Καλλεργη,του Τρικουπη,του Βενιζελου ,του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ του ΑΡΗ,του Μπελογιαννη ,της ΕΔΑ,του αντιδικτατορικου αγωνα ,του Πολυτεχνειου ,της αλλαγης του 81,του ΣΥΡΙΖΑ που εβγαλε τη χωρα απ τα μνημονια!

Εσυ εισαι η συνεχεια ,των κοτζαμπασηδων,των Βαυαρων του Οθωνα,του Δεληγιαννη,των «Βασιλέων»,των δωσιλογων και γερμανοτσολιαδων που ξανακαναν τα τανκς του Σκομπυ κυβερνηση μετα την απελευθερωση,της βιας και νοθειας των δεξιων κυβερνησεων ,των χουντικων και βασανιστων της επταετιας ,των Ραλληδων και Μπουρανταδων ,της ΝΔ και του Σημιτικου ΠΑΣΟΚ χρεωκοπησε τη χωρα το 2010 και την κατακρεουργησε το 12-13 .

ΣΚΑΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΝ! Γιατι κανενα καθεστως δεν κρατησε αιωνια και η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ!!

Υγ.Προς κατι εκπροσωπους τυπου: Συνεχιστε να ραντιζετε με βασιλικο τους ακροδεξιους που σας κανουν ΧΥΔΑΙΕΣ επιθεσεις!!! Τιποτα δεν μαθατε και τιποτα δεν θα καταφερετε ετσι!!