Δύο χρόνια στη φυλακή θα περάσει πρώην αναπληρώτρια καθηγήτρια στην Ιντιάνα των ΗΠΑ, η οποία παραδέχθηκε την ενοχή της σε υπόθεση που αφορά την αποστολή γυμνών φωτογραφιών σε 14χρονο μαθητή, στον οποίο φέρεται να έλεγε ότι ήταν ερωτευμένη μαζί του.

Η Κάσιντι Κάρτερ εργαζόταν ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός στη σχολική περιφέρεια Σάουθ Ντίαρμπορν Σκουλ Κόρπορεϊσον στην Ιντιάνα, όταν, σύμφωνα με τη δικογραφία, άρχισε να επικοινωνεί με τον ανήλικο μέσω της εφαρμογής Snapchat.

Έστελνε γυμνές φωτογραφίες κάθε φορά που έκανε ντους

Όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα, η Κάρτερ, η οποία ήταν 21 ετών την περίοδο των γεγονότων, έγινε φίλη με τον 14χρονο τον Νοέμβριο του 2023 μέσω του Snapchat. Σύμφωνα με την κατάθεση του μαθητή, του έστελνε γυμνές φωτογραφίες της κάθε φορά που έκανε ντους, με τα στιγμιότυπα να αποστέλλονται συχνά αργά το βράδυ.

Ο ανήλικος κατέθεσε επίσης ότι η πρώην αναπληρώτρια καθηγήτρια του έλεγε πως ήταν ερωτευμένη μαζί του, ενώ η επικοινωνία τους συνεχίστηκε μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Η καταγγελία και η έρευνα

Τον Δεκέμβριο του 2023, ο 14χρονος ενημέρωσε έναν σχολικό αστυνομικό για όσα είχαν συμβεί μεταξύ του ίδιου και της εκπαιδευτικού. Στη συνέχεια ενημερώθηκε και ο διευθυντής του σχολείου, ενώ οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα εντόπισαν στο κινητό τηλέφωνο του μαθητή πολλές γυμνές φωτογραφίες της Κάρτερ, καθώς και αρκετά μηνύματα που είχαν ανταλλάξει.

Η ποινή των δύο ετών

Αρχικά, η Κάσιντι Κάρτερ είχε κατηγορηθεί για προσέλκυση ανηλίκου. Ωστόσο, η κατηγορία τροποποιήθηκε, αφού η εισαγγελέας της κομητείας Ντίαρμπορν, Λιν Ντέντενς, ανέφερε ότι το θύμα δεν κατοικούσε πλέον στην περιοχή και δεν επιθυμούσε να έχει οποιαδήποτε συμμετοχή στη δικαστική διαδικασία.

Τελικά, η πρώην αναπληρώτρια καθηγήτρια δήλωσε ένοχη για μία κατηγορία και καταδικάστηκε σε δυο χρόνια φυλακή.