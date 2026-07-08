Ένας ελεγκτής στο διάσημο Incline Railway στο Τενεσί απολύθηκε μετά την αντίδραση που προκάλεσε η ομιλία του προς τουρίστες την Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, με το μήνυμά του να γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τζακ Πίτερσον, ο οποίος εργαζόταν στο ιστορικό αξιοθέατο 131 ετών που οδηγεί στο Lookout Mountain στην Τσατανούγκα του Τενεσί, ευχήθηκε στους Αμερικανούς επιβάτες «καλή Ημέρα Ανεξαρτησίας» πριν καλωσορίσει τους ξένους επισκέπτες στο τρένο. «Στους πολύ, πολύ λίγους Αμερικανούς εδώ μέσα, χαρούμενη Ημέρα Ανεξαρτησίας», είπε ο Πίτερσον στους επιβάτες, σύμφωνα με βίντεο στο TikTok.

Οι επιβάτες αντέδρασαν με δυσαρέσκεια στο σύντομο μήνυμα, ενώ ένας άνδρας ακούστηκε να ζητά από τον ελεγκτή να «σταματήσει», καθώς το τρένο κατέβαινε μία από τις πιο απότομες επιβατικές σιδηροδρομικές διαδρομές στον κόσμο. «Στους υπόλοιπους, καλώς ήρθατε στην καλύτερη χώρα στον πλανήτη και, αν διαφωνείτε, μπορείτε να φύγετε», πρόσθεσε ο ελεγκτής.

Μετά την ανακοίνωση, οι επιβάτες παρέμειναν σιωπηλοί. Ο Νέιθαν Σέρερ, ο οποίος έκανε διακοπές με την οικογένειά του και τον πατέρα του, Τσαρλς, δημοσίευσε το βίντεο, το οποίο συγκέντρωσε περισσότερες από 530.000 προβολές, χρησιμοποιώντας τις ετικέτες «ρατσισμός» και «ξενοφοβία».

Ο Σέρερ ανέφερε το περιστατικό στην Chattanooga Area Regional Transportation Authority (CARTA), την εταιρεία που διαχειρίζεται το Incline Railway, όπου ο Πίτερσον εργαζόταν με μερική απασχόληση. «Με ενόχλησε πραγματικά σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής», δήλωσε ο Τσαρλς Σέρερ στο WTVC. «Σκεφτόμουν ότι η εταιρεία πρέπει να το μάθει, γιατί εκείνος ήταν ο μόνος που την εκπροσωπούσε και είχα την αίσθηση ότι δεν γνώριζαν πως λέει αυτά τα πράγματα».

Ο ίδιος ανέφερε πως ένιωσε ντροπή επειδή στο τρένο βρισκόταν και η εγγονή του.

Ο Πίτερσον υπερασπίστηκε τα λόγια του, λέγοντας ότι δεν είχε πρόθεση να εκληφθεί αρνητικά το μήνυμά του. «Είμαι πολύ πατριώτης. Ήταν η Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Γιόρταζα μαζί με τους συμπατριώτες μου Αμερικανούς, είτε γεννήθηκαν εδώ είτε όχι», δήλωσε. «Πιστεύω πραγματικά ότι είμαστε η καλύτερη χώρα στη Γη. Η δήλωσή μου ότι “αν δεν σας αρέσει η χώρα και δεν πιστεύετε ότι είμαστε οι καλύτεροι, μπορείτε να φύγετε”, είναι μια ελευθερία που υπάρχει στις ΗΠΑ και πολλές άλλες χώρες δεν έχουν. Δεν είναι κάτι ρατσιστικό ή ξενοφοβικό», πρόσθεσε.

Οι υπεύθυνοι της CARTA ανακοίνωσαν ότι ο Πίτερσον απολύθηκε αμέσως μετά τη συζήτηση που είχε με τον προϊστάμενό του.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη απευθείας από τους επιβάτες που το έζησαν και από όλους όσοι είδαν το βίντεο και ένιωσαν την επίδρασή του. Δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί», δήλωσε ο επικεφαλής προσωπικού της CARTA, Σκοτ Γουίλσον.

«Έχουμε μηδενική ανοχή σε γλώσσα που μειώνει ή αποκλείει οποιονδήποτε ταξιδεύει μαζί μας», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι εδώ και 131 χρόνια το Incline Railway υποδέχεται επισκέπτες από την Τσατανούγκα και όλο τον κόσμο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.