Αν κοιτάξει κανείς τον ουρανό μια καθαρή νύχτα, είναι εύκολο να πιστέψει ότι είναι γεμάτος από αμέτρητα αστέρια. Ωστόσο, στο ερώτημα πόσα αστέρια υπάρχουν πραγματικά, η απάντηση δεν είναι τόσο απλή. Ο αριθμός αλλάζει σημαντικά ανάλογα με το αν υπολογίζονται μόνο τα αστέρια που είναι ορατά με γυμνό μάτι, όλα τα αστέρια του Γαλαξία ή εκείνα που βρίσκονται σε ολόκληρο το παρατηρήσιμο Σύμπαν.

Η σύγχρονη αστρονομία δεν μπορεί να καταμετρήσει κάθε αστέρι ξεχωριστά, όμως χρησιμοποιεί έρευνες γαλαξιών, μοντέλα αστρικών πληθυσμών και παρατηρήσεις από διαστημικά τηλεσκόπια, για να καταλήξει σε εξαιρετικά αξιόπιστες εκτιμήσεις.

Πόσα αστέρια βλέπουμε με γυμνό μάτι

Παρότι ο νυχτερινός ουρανός μοιάζει γεμάτος από αστέρια, ένας άνθρωπος μπορεί να διακρίνει περίπου 2.000 έως 2.500 αστέρια κάθε στιγμή, εφόσον βρίσκεται σε περιοχή με εξαιρετικά σκοτεινό ουρανό. Η Γη εμποδίζει την παρατήρηση του μισού ουράνιου θόλου, ενώ οι ατμοσφαιρικές συνθήκες και η φωτεινότητα κάθε άστρου περιορίζουν ακόμα περισσότερο την ορατότητα.

Κατά τη διάρκεια ενός έτους, καθώς η Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της και περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο, ένας παρατηρητής που βρίσκεται σε περιοχή χωρίς φωτορύπανση μπορεί να δει συνολικά περίπου 6.000 αστέρια χωρίς τη βοήθεια κυαλιών ή τηλεσκοπίου. Αντίθετα, στις πόλεις όπου η φωτορύπανση είναι έντονη, ο αριθμός αυτός συχνά περιορίζεται σε μερικές εκατοντάδες.

Πόσα αστέρια υπάρχουν στον Γαλαξία

Η αχνή φωτεινή λωρίδα που διακρίνεται στον νυχτερινό ουρανό είναι ο Γαλαξίας μας. Παρότι από τη Γη μοιάζει σαν μια θολή ζώνη φωτός, εκτιμάται ότι περιέχει από 100 έως 400 δισεκατομμύρια αστέρια, με τη NASA να χρησιμοποιεί συνήθως ως αναφορά έναν αριθμό που ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια.

Οι αστρονόμοι δεν μπορούν να φωτογραφίσουν ολόκληρο τον Γαλαξία και να καταμετρήσουν κάθε άστρο, καθώς βρισκόμαστε στο εσωτερικό του. Για τον λόγο αυτό, υπολογίζουν τον συνολικό αριθμό των άστρων με βάση τη μάζα του Γαλαξία, τη μελέτη διαφορετικών τύπων άστρων και τη σύγκρισή του με άλλους παρόμοιους σπειροειδείς γαλαξίες.

Ακόμα και η αποστολή Gaia της Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, η οποία έχει χαρτογραφήσει περίπου δύο δισεκατομμύρια αστέρια, έχει καταγράψει μόνο ένα μικρό ποσοστό του συνολικού αστρικού πληθυσμού του Γαλαξία.

Πόσα αστέρια υπάρχουν στο παρατηρήσιμο Σύμπαν

Οι αριθμοί γίνονται σχεδόν αδύνατο να γίνουν αντιληπτοί όταν η συζήτηση επεκτείνεται πέρα από τον Γαλαξία μας, όπως τονίζει το interestingengineering. Οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι το παρατηρήσιμο Σύμπαν περιλαμβάνει τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες, ενώ νεότερες μελέτες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ο πραγματικός αριθμός να είναι μεγαλύτερος.

Αν κάθε γαλαξίας περιέχει κατά μέσο όρο περίπου 100 δισεκατομμύρια αστέρια, τότε ο συνολικός αριθμός των άστρων στο παρατηρήσιμο Σύμπαν φτάνει περίπου το ένα σεπτιλιόν (1 ακολουθούμενο από 24 μηδενικά).

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος αυτού του αριθμού, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι πιθανότατα υπάρχουν περισσότερα αστέρια στο παρατηρήσιμο Σύμπαν από όσους είναι οι κόκκοι άμμου σε όλες τις παραλίες της Γης.

Οι επιστήμονες εξακολουθούν να ανακαλύπτουν νέα αστέρια

Θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς ότι οι αστρονόμοι έχουν ήδη καταγράψει όλα τα κοντινά αστέρια. Ωστόσο, αυτό απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Πολλά αστέρια είναι υπερβολικά αμυδρά για να εντοπιστούν στο ορατό φως, ιδιαίτερα οι ερυθροί νάνοι, οι οποίοι αποτελούν τον πολυπληθέστερο τύπο άστρων στον Γαλαξία.

Σύγχρονα υπέρυθρα παρατηρητήρια, όπως το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Τζέιμς Γουέμπ, μπορούν να εντοπίσουν αυτά τα ψυχρότερα και πιο αμυδρά αστέρια πολύ αποτελεσματικότερα από τα οπτικά τηλεσκόπια, συμβάλλοντας στη βελτίωση των εκτιμήσεων για τον πραγματικό αστρικό πληθυσμό του Γαλαξία.

Την ίδια στιγμή, η αποστολή Gaia της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας συνεχίζει να δημιουργεί τον πιο λεπτομερή τρισδιάστατο χάρτη του Γαλαξία που έχει κατασκευαστεί ποτέ, μετρώντας τις θέσεις και τις κινήσεις των άστρων με πρωτοφανή ακρίβεια. Οι παρατηρήσεις αυτές βοηθούν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα πού βρίσκονται τα αστέρια, πώς κινούνται και με ποιον τρόπο σχηματίστηκε ο Γαλαξίας στη διάρκεια δισεκατομμυρίων ετών.

Ο ουρανός που βλέπουμε είναι μόνο ένα μικρό δείγμα του Σύμπαντος

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι τα αστέρια που διακρίνονται από τη Γη αποτελούν ένα απειροελάχιστο δείγμα του Σύμπαντος. Ακόμα και στις ιδανικότερες συνθήκες παρατήρησης, τα περίπου 6.000 αστέρια που μπορεί να δει κάποιος με γυμνό μάτι αντιστοιχούν σε ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό των εκτιμώμενων 100 έως 400 δισεκατομμυρίων άστρων του Γαλαξία.

Με άλλα λόγια, τα αστέρια που είναι ορατά χωρίς τηλεσκόπιο αντιπροσωπεύουν πολύ λιγότερο από το ένα δεκάκις χιλιοστό του ενός τοις εκατό του συνολικού αστρικού πληθυσμού του Γαλαξία μας. Η συντριπτική πλειονότητα των άστρων βρίσκεται είτε σε τεράστιες αποστάσεις, είτε είναι πολύ αμυδρή, είτε κρύβεται πίσω από νέφη διαστρικής σκόνης και μπορεί να παρατηρηθεί μόνο με ισχυρά τηλεσκόπια.

Κάθε τεχνολογική πρόοδος στην αστρονομία, από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Χαμπλ και το Gaia έως το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Τζέιμς Γουέμπ και τα μελλοντικά παρατηρητήρια, αποκαλύπτει εκατομμύρια ή ακόμα και δισεκατομμύρια άγνωστα μέχρι σήμερα αστέρια. Αντί να πλησιάζουν σε μια οριστική καταμέτρηση, οι αστρονόμοι συνεχίζουν να διαπιστώνουν ότι το Σύμπαν είναι πολύ μεγαλύτερο και πλουσιότερο από ό,τι θεωρούσαν μέχρι σήμερα.