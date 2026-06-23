Συνεχίζονται οι προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε σε άτυπη χωματερή στην περιοχή Τσαΐρια της Περαίας, στη Θεσσαλονίκη, με τις αναζωπυρώσεις να προκαλούν ανησυχία και σήμερα, Τρίτη 23/6.

Στο σημείο, σύμφωνα με το ERTNews υπάρχουν ενεργές εστίες, ενώ ακούγονται εκρήξεις και μηχανήματα της Περιφέρειας πραγματοποιούν επιχωματώσεις προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν νέες αναζωπυρώσεις.

Η περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρίσκεται ανάμεσα στην Περαία και το αεροδρόμιο, σε μικρή απόσταση τόσο από κατοικημένες περιοχές όσο και από το παραλιακό μέτωπο. Σύμφωνα με όσα μετέφερε στο ΕΡΤnews η Λία Χριστάρα, στην περιοχή λειτουργεί εδώ και χρόνια άτυπος καταυλισμός Ρομά, γύρω από τον οποίο έχει δημιουργηθεί μεγάλη ανεξέλεγκτη χωματερή.

Υπενθυμίζεται πως η φωτιά ξέσπασε στη χωματερή και γρήγορα επεκτάθηκε, με το μέτωπο να φτάνει ακόμη και το ένα χιλιόμετρο. Οι πυκνοί καπνοί κάλυψαν την Περαία, το αεροδρόμιο και μεγάλο μέρος της ανατολικής Θεσσαλονίκης, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία.

Μάλιστα, ενεργοποιήθηκε το 112 όχι λόγω άμεσης απειλής για κατοικίες από τις φλόγες, αλλά εξαιτίας του τοξικού καπνού που εκλύθηκε από την καύση των απορριμμάτων. Όπως επισημάνθηκε, ο κίνδυνος από τους καπνούς παραμένει όσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, καταφέρνοντας να οριοθετήσουν τη φωτιά. Ωστόσο, η πλήρης κατάσβεση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις η φωτιά μπορεί να καίει για ημέρες κάτω από τα απορρίμματα, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση του νερού στις εστίες που παραμένουν ενεργές.

Τονίστηκε επίσης ότι τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί επανειλημμένες διαμαρτυρίες κατοίκων και του Δήμου Θερμαϊκού για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, με αιτήματα για οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά η Λία Χριστάρα, η συγκεκριμένη έκταση βρίσκεται σε ένα από τα πιο προνομιακά σημεία της ανατολικής Θεσσαλονίκης, πολύ κοντά στη θάλασσα, στο αεροδρόμιο και σε περιοχές που αναπτύσσονται, ενώ η ύπαρξη της ανεξέλεγκτης χωματερής αποτελεί εδώ και χρόνια αντικείμενο έντονων αντιδράσεων.

Κάτοικοι και τοπικοί φορείς ζητούν να δοθεί μόνιμη λύση στο πρόβλημα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο που επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια, με τις πυρκαγιές να αναδεικνύουν κάθε φορά τους κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.