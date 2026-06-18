Σε κάδο ανακύκλωσης που βρίσκεται στην περιοχή των Περιβολίων στα Χανιά βρέθηκαν ιερές εικόνες και εκκλησιαστικά βιβλία.

Το περιστατικό γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Περιβολίων, Πέτρος Μιχαηλίδης, ο οποίος έκανε λόγο για μια εικόνα που προκάλεσε έκπληξη στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με όσα επεσήμανε στην ανάρτησή του τα αντικείμενα ήταν τοποθετημένα ανάμεσα σε άλλα ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ είχαν καλυφθεί με χαρτόκουτες, γεγονός που δημιούργησε πρόσθετα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο και τις συνθήκες απόρριψής τους.

Μέχρι στιγμής, όπως μεταδίδει το ekriti.gr δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση των εικόνων και των βιβλίων, ούτε για το ποιος τα τοποθέτησε στον κάδο, με το περιστατικό να εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις και συζητήσεις στην τοπική κοινωνία.