Δεκατρείς κατηγορίες, δεκατρείς νικητές και μια εκδήλωση που δεν περιορίστηκε στην απονομή βραβείων. Τα Public Βραβεία Βιβλίου 2026, που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής, Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, επιβεβαίωσαν για 13η συνεχή χρονιά τη θέση τους ως ο πιο ζωντανός διάλογος που γίνεται στη χώρα μας για το βιβλίο, τη δημιουργία και την ανάγνωση. Την εκδήλωση παρουσίασαν οι Δήμητρα Παπαδοπούλου και Σταύρος Σβήγκος, παρουσία του κλάδου του βιβλίου με πάνω από 300 συγγραφείς, εκδότες, μεταφραστές, εικονογράφους και καλλιτέχνες να τιμούν τη μεγάλη γιορτή.

Ο διάλογος ξεκίνησε πριν από τα βραβεία

Πριν ανακοινωθεί το πρώτο βραβείο, ο Απόστολος Μαγγηριάδης ανέλαβε τον συντονισμό και την παρουσίαση των Olympia Dialogues, για έναν διάλογο ανάμεσα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Olympia Group Ανδρέα Αθανασόπουλο και στον Βρετανό ιστορικό και συγγραφέα Sir Roderick Beaton, τετράκις βραβευμένο με το Βραβείο Runciman και τιμημένο από τον Βασιλιά Κάρολο Γ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου με τον τίτλο του ιππότη (Knight Bachelor) για την προσφορά του στην Ιστορία και τις αγγλοελληνικές σχέσεις.

Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τη βαθιά σχέση του με την Ελλάδα, τη διαχρονική δύναμη της ελληνικής γλώσσας και του ομηρικού κόσμου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες πολιτισμικές μεταβάσεις επηρεάζουν τη γνώση και τη μνήμη. Ο Roderick Beaton μίλησε για το πρώτο του ταξίδι στην Ελλάδα σε ηλικία μόλις 14 ετών, την παράλληλη ανακάλυψη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και τη γοητεία που του άσκησε ο ελληνικός πολιτισμός. Η συζήτηση επεκτάθηκε στη σχέση προφορικής παράδοσης και γραφής, στις ιστορικές επιφυλάξεις που συνόδευσαν την εφεύρεση της γραφής και στους σημερινούς προβληματισμούς γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο διακεκριμένος ελληνιστής υπογράμμισε ότι κάθε τεχνολογικό εργαλείο κρίνεται τελικά από τον τρόπο χρήσης του, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του βιβλίου ως φυσικού αντικειμένου και ως μέσου βαθιάς ανθρώπινης επικοινωνίας, τονίζοντας ότι η ανάγνωση εξακολουθεί να αποτελεί αναντικατάστατο τρόπο κατανόησης του κόσμου και του εαυτού μας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη ανανέωσης της ευρωπαϊκής ιδέας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα, ως θεμέλιος λίθος των αξιών του κράτους δικαίου και της ισονομίας, μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της Ευρώπης του μέλλοντος.

Ακολούθησε η παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας για τις αναγνωστικές συνήθειες των Ελλήνων από τη Σοφία Πρωτονωταρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας ερευνών Truberries. Μια σπάνια, τεκμηριωμένη ματιά στο πώς διαβάζουμε σήμερα, τι επιλέγουμε και τι μας κινητοποιεί να ανοίξουμε ένα βιβλίο.

Ακόμα πιο απαιτητική και εξίσου επίκαιρη ήταν η συζήτηση που ακολούθησε, με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη & Πνευματικά Δικαιώματα: Τα νέα όρια της δημιουργίας». Στο πάνελ, που συντόνιζε ο δημοσιογράφος Απόστολος Μαγγηριάδης, συμμετείχαν η καθηγήτρια και Διευθύντρια της Νομικής Σχολής UNIC Athens Ειρήνη Σταματούδη, ο Εμπορικός Διευθυντής Βιβλίου των Public, Χρήστος Γιαννακόπουλος και ο Διευθυντής του ΟΣΔΕΛ, Γεωργανδρέας Ζάννος.

Στη συζήτηση αναδείχθηκαν οι μεγάλες προκλήσεις που συνοδεύουν την έλευση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο χώρο του βιβλίου και της δημιουργίας. Ο Χρήστος Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στις αλλαγές στις αναγνωστικές συνήθειες, με κυρίαρχα χαρακτηριστικά το έλλειμμα χρόνου και προσοχής, αλλά και την ανάγκη των αναγνωστών να αναζητήσουν κοινότητες και εμπειρίες που προσφέρουν ταυτότητα και απόδραση μέσα από το βιβλίο. Από την πλευρά του, ο Γεώργιος Ανδρέας Ζάννος επισήμανε ότι, παρά τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, η ανθρώπινη δημιουργικότητα, η εμπειρία και η φαντασία παραμένουν αναντικατάστατες, ενώ υπογράμμισε ότι το έντυπο βιβλίο εξακολουθεί να κατέχει κυρίαρχη θέση, ιδιαίτερα στη διαδικασία της μάθησης. Η Ειρήνη Σταματούδη έθεσε στο επίκεντρο τη διάσταση των πνευματικών δικαιωμάτων, επισημαίνοντας ότι η δημιουργικότητα αποτελεί αποκλειστικά ανθρώπινο χαρακτηριστικό και ότι τα έργα που παράγονται αποκλειστικά από συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης δεν μπορούν να απολαμβάνουν την ίδια νομική προστασία.

Κοινός τόπος της συζήτησης υπήρξε η ανάγκη για διαφάνεια, σαφείς κανόνες και υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνολογίας, ώστε η καινοτομία να λειτουργεί υποστηρικτικά προς τη δημιουργία και όχι εις βάρος της.

Με 200.000 ψήφους αναγνωστών αναδείχθηκαν τα καλύτερα βιβλία

Σε μια εποχή που ο χρόνος μοιράζεται ανάμεσα σε οθόνες και ειδοποιήσεις, το γεγονός αυτό από μόνο του λέει κάτι για τη σχέση των Ελλήνων με το βιβλίο.

Τα Βραβεία Βιβλιοπωλείων Public απονεμήθηκαν από τους ανθρώπους των 63 καταστημάτων, εκείνους που γνωρίζουν το αναγνωστικό κοινό καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, γιατί το συναντούν καθημερινά.

Συνοπτικά, οι μεγάλοι νικητές σε κάθε κατηγορία των Βραβείων Βιβλίου Public 2026:

Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία: Καλώς ήρθες στον κόσμο που αισθάνεσαι, Μάριος Μάζαρης, Εικονογράφηση: Missy Merida & Ουρανία Λυμπεροπούλου, Εκδόσεις Μεταίχμιο

Το βραβείο απένειμε η κα Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ελληνική Εφηβική Λογοτεχνία: Επτά συν μια ιστορίες για ένα κορίτσι, Νικολέτα Καπίλλα, Εκδόσεις Κέδρος

Το βραβείο απένειμε ο κος Γιώργος Πομάσκι, Ομοσπονδιακός Προπονητής Στίβου.

Ευ Ζην: Είσαι και γυναίκα, Ελευθέριος Ελευθεριάδης, Εκδόσεις Ψυχογιός

Το βραβείο απένειμε η κα Νίκη Λάμη, Ηθοποιός.

Ελληνικό Διήγημα: Γράμματα στην Παναγία, Κυριάκος Χαρίτος, Εκδόσεις Πατάκη

Το βραβείο απένειμε η κα Έλενα Καρακούλη, Συγγραφέας και Σκηνοθέτης.

Πρωτοεμφανιζόμενος/η Συγγραφέας: Rec, Γιώργος Σύρμας, Εκδόσεις Ίκαρος

Το βραβείο απένειμε η κα Μαρία Ευθυμίου, Συγγραφέας Βιβλίων Ιστορίας και Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ελληνική Σύγχρονη Ποίηση: Punctum, Μαρία Καντ (Καντωνίδου), Εκδόσεις Gutenberg

Το βραβείο απένειμε η κα Μαρία Παπαγεωργίου, Μουσικός & Συγγραφέας.

Το βραβείο απένειμε ο κος Βαγγέλης Αυγουλάς, Ιδρυτής και Πρόεδρος της ΑΜΚΕ “Με Άλλα Μάτια” και Δικηγόρος.

Ελληνικό Non-Fiction: Ένας Αιγύπτιος, ένας Βαβυλώνιος κι ένας Βίκινγκ μπαίνουν σ’ ένα μπαρ, Θεόδωρος Παπακώστας, Εκδόσεις Key Books

Το βραβείο απένειμε ο Sir Roderick Beaton, Συγγραφέας, Ιστορικός & Ομότιμος Καθηγητής, King’s College London.

Μεταφρασμένο Μυθιστόρημα: Αδελφοί Καραμάζοφ, Fyodor Dostoevsky, Μετάφραση: Ελένη Μπακοπούλου, Εκδόσεις Άγρα

Το βραβείο απένειμε ο κος Θοδωρής Κατσαφάδος, Ηθοποιός.

Ελληνικό Μυθιστόρημα: Και εγένετο φως, Στέφανος Αλεξιάδης, Εκδόσεις Μίνωας

Το βραβείο απένειμε η κα Αθηνά Μαξίμου, Ηθοποιός και Συγγραφέας.

Εκδοτικό Αποτύπωμα: Εκδόσεις Άγρα

Το βραβείο απένειμε ο κος Δημήτρης Γαλάνης, Διευθύνων Σύμβουλος Public Group.

Βραβείο Βιβλιοπωλείων PUBLIC – Ελληνικό Παιδικό Βιβλίο: Με λένε Άρια, Άρια Παπανικολάου, Εικονογράφηση: Παρασκευή Χατζοπούλου, Εκδόσεις Ψυχογιός

Το βραβείο απένειμαν η κα Σταυρούλα Σαραντέα, Διευθύντρια Καταστήματος Public Κορίνθου και η κα Αναστασία Μυλωνάκου, Sales Lead Ψυχαγωγίας στο Public Golden Hall.

Βραβείο Βιβλιοπωλείων PUBLIC – Ελληνικό Μυθιστόρημα / Σύγχρονη Ελληνική Μυθοπλασία: Η άλωση των Αθηνών από τις αδερφές Γαργάρα, Γιάννης Ξανθούλης, Εκδόσεις Διόπτρα

Το βραβείο απένειμαν η κα Φωτεινή Μουρατίδου, Sales Lead Ψυχαγωγίας του καταστήματος Public Κατερίνης και ο κος Γιάννης Λυμπερόπουλος, Sales Lead Ψυχαγωγίας του καταστήματος Public Γλυφάδας.

Το βραβείο “Εκδοτικό Αποτύπωμα”

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης ήταν η απονομή του βραβείου «Εκδοτικό Αποτύπωμα» από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Public Group Δημήτρη Γαλάνη. Η εξαμελής κριτική επιτροπή αξιολόγησε τη φιλοσοφία, τη συνέπεια, την ποιότητα και το πολιτισμικό αποτύπωμα ενός εκδοτικού οίκου στο πέρασμα του χρόνου. «Πίσω από κάθε διαχρονικό βιβλίο υπάρχει πάντα κάποιος που το πίστεψε πρώτος. Αυτός είναι ο εκδότης. Εκείνος που διάβασε ένα χειρόγραφο, είδε μέσα σε αυτό κάτι αξιόλογο και αποφάσισε να του δώσει φωνή. Αυτή η επιλογή διαμορφώνει την κουλτούρα μας», ανέφερε ο κ. Γαλάνης, προσθέτοντας «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 2.000 ανθρώπους των Public που δίνουν την ενέργειά τους κάθε μέρα, για να φτάνουν τα βιβλία παντού. Τιμούμε τον εκδότη, που μέσα από τη δουλειά του αφήνει το αποτύπωμά του σε όλους μας».

Φέτος, το βραβείο απονεμήθηκε στις Εκδόσεις Άγρα. Σύμφωνα με την κριτική επιτροπή, την οποία αποτελούσαν η κα Βικτώρια Φασιανού, Πρόεδρος του Alekos Fassianos Estate και του Μουσείου «Αλέκος Φασιανός», ο κος Πολύδωρος Καρυοφύλλης, Εικαστικός, Επιμελητής εκθέσεων, Ιδρυτικός Διευθυντής της Μπιενάλε της Αθήνας, ο κος Αλέξανδρος Διακοσάββας, Δημοσιογράφος και Συντονιστής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, η κα Μαριάννα Κάλμπαρη, Σκηνοθέτης, Συγγραφέας και Καλλιτεχνική Διευθύντρια Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν, η κα Αγγέλα Καστρινάκη, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθύντρια σειράς «Παλαιά κείμενα, νέες αναγνώσεις» των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, και η κα Γεωργία Καραντώνα, υποψήφια Διδάκτωρ Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας του ΠΤΠΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθύντρια της Greek Children’s Library of London: «Για το 2025, το εκδοτικό αποτύπωμα της Άγρας προκύπτει από τη συνεπή υπεράσπιση της υψηλής λογοτεχνίας, της απαιτητικής μετάφρασης και της ποιότητας του βιβλίου. Με επιλογές που έχουν διάρκεια, πολιτιστικό βάρος και αναγνωστική αξία πέρα από τη συγκυρία, η Άγρα επιμένει σε εκδοτικά εγχειρήματα ουσίας. Ενδεικτική είναι η νέα μετάφραση των Αδελφών Καραμάζοφ. Ένα απαιτητικό βιβλίο, που επιβεβαιώνει τη συνέπεια και το ιδιαίτερο στίγμα του εκδοτικού οίκου».

20 χρόνια δίπλα στον αναγνώστη

Πίσω από τον θεσμό βρίσκεται μια παρουσία 20 ετών στον χώρο του βιβλίου. Με 63 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο και 2.000 ανθρώπους, τα Public δεν παρακολουθούν το αναγνωστικό κοινό από απόσταση. Το συναντούν. Τα Βραβεία Βιβλίου Public, ένας καταξιωμένος θεσμός, με θετική απήχηση που αγγίζει το 87% στο ελληνικό κοινό σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα*, αποτελούν τη φυσική προέκταση αυτής της σχέσης: μια δέσμευση απέναντι στο βιβλίο, στους δημιουργούς του, στους ανθρώπους που το αγαπούν και στην προώθηση της φιλαναγνωσίας.

* Πηγή: Έρευνα «Βιβλία και βραβεία βιβλίων στην Ελλάδα», QED, πλατφόρμα People of Greece, Απρίλιος 2026, n=500, online έρευνα σε ενήλικο πληθυσμό 18+, πανελλαδική κάλυψη