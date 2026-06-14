Σε προσωρινό καθεστώς αλλαγών μπαίνει από σήμερα η λειτουργία του Μετρό της Αθήνας έως και τις 18 Ιουνίου, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης σε τμήματα του δικτύου.

Οι επιβάτες θα πρέπει να υπολογίζουν σε διαφοροποιήσεις στα δρομολόγια, πρόωρο κλείσιμο ορισμένων σταθμών και εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης τις βραδινές ώρες.

Μετά την ταχύτερη από το αναμενόμενο ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 2, τα συνεργεία μετακινούνται πλέον στη Γραμμή 3 και συγκεκριμένα στο τμήμα που συνδέει την Πανόρμου με το Νομισματοκοπείο.

Στο πλαίσιο των εργασιών, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο θα παύουν προσωρινά τη λειτουργία τους καθημερινά από Κυριακή έως και Πέμπτη στις 21:40, αρκετές ώρες πριν από το προβλεπόμενο τέλος της κανονικής λειτουργίας του δικτύου.

Κατά το διάστημα εφαρμογής των ρυθμίσεων, οι συρμοί θα κινούνται σε επιμέρους τμήματα της γραμμής, γεγονός που θα επιφέρει αλλαγές τόσο στη συχνότητα όσο και στα ωράρια ορισμένων δρομολογίων. Παράλληλα, διαφοροποιήσεις θα υπάρξουν και στις τελευταίες αναχωρήσεις από κεντρικούς σταθμούς, ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια από και προς το αεροδρόμιο, καθώς ορισμένοι συρμοί δεν θα ολοκληρώνουν το σύνολο της διαδρομής τους.

Προσωρινή λεωφορειακή γραμμή

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μετακινούμενων, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία προσωρινή λεωφορειακή γραμμή, η οποία θα συνδέει τους Αμπελόκηπους με το Χαλάνδρι και θα εξυπηρετεί όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς που επηρεάζονται από το πρόωρο κλείσιμο.

Οι υπεύθυνοι φορείς υπογραμμίζουν ότι οι συγκεκριμένες εργασίες κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να ενισχυθούν τα επίπεδα ασφάλειας, να αναβαθμιστεί η λειτουργικότητα του δικτύου και να βελτιωθεί η συνολική αξιοπιστία των μετακινήσεων. Για τον λόγο αυτό, καλούν το επιβατικό κοινό να παρακολουθεί τις σχετικές ανακοινώσεις και να προγραμματίζει εγκαίρως τις μετακινήσεις του, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωρινές τροποποιήσεις.