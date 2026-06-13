Σοβαρό ατύχημα παραλίγο να σημειωθεί στη λεωφόρο Κηφισού, όταν γερανοφόρο όχημα που κινούνταν με σηκωμένο τον βραχίονα προσέκρουσε σε υπερυψωμένη πινακίδα, με θραύσματα να πέφτουν σε πολύ κοντινή απόσταση από διερχόμενη μηχανή.

Όπως διακρίνεται σε σχετικό βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, ο βραχίονας του γερανοφόρου χτύπησε την πινακίδα, ξηλώνοντας μεγάλο τμήμα της που έπεσε στο οδόστρωμα.

Πίσω από το γερανοφόρο ήταν μια μηχανή με δύο επιβάτες και τα θραύσματα έπεσαν σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση, με τους ανθρώπους να γλιτώνουν στο τσακ.

Δείτε το βίντεο: