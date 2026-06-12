Θύμα της γραφειοκρατίας έπεσε ο 9χρονος Αχιλλέας που χρειαζόταν επειγόντως ακουστικά βαρηκοΐας, καθώς αν έμπαινε στο λογαριασμό των γονιών του το σχετικό επίδομα, τότε θα το έπαιρνε η Εφορία λόγω χρέους.

«Με παίρνει η κοπέλα από το κέντρο και μου λέει “κυρία Ρένα μην ξεκινήσεις τη διαδικασία, γιατί βγήκε ένα χρέος, το οποίο όταν κάνετε τα χαρτιά θα σας τα κρατήσει η Εφορία, θα γίνει συμψηφισμός”», είπε η μητέρα του στον Alpha.

«Εξοργίστηκα πάρα πολύ, νευρίασα πάρα πολύ, είπα “γιατί”. Αυτά πρέπει να γίνονται αυτόματα, δηλαδή είναι τραγικό, τιμωρείται το παιδί, όχι ο γονιός», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Alpha, προβλέπεται αποζημίωση 500 ευρώ για ακουστικά βαρηκοΐας από το ΕΟΠΥΥ που είναι ακατάσχετη.

Ωστόσο, η αντίστοιχη αποζημίωση των 1.500 ευρώ ανά ακουστικό που παρέχει από δικά του κονδύλια το Υπουργείο Παιδείας σε μαθητές με προβλήματα ακοής δεν προστατεύεται.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» μεσολάβησε λοιπόν και η οικογένεια προμηθεύτηκε τα ακουστικά από την εταιρεία που τα εισάγει, χωρίς επιβάρυνση.

Πηγές της ΑΑΔΕ υποστήριξαν στον Alpha ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έγινε καμία κατάσχεση.