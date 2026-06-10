Στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας έφτασαν το μεσημέρι της Τετάρτης τα τρία νέα ελικόπτερα Leonardo AW139 που εντάσσονται στον σχεδιασμό ενίσχυσης της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής. Η άφιξή τους σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην αναβάθμιση των εναέριων μέσων που θα αξιοποιηθούν σε αποστολές υψηλής ετοιμότητας.



Τα νέα μέσα προορίζονται για μεταφορά προσωπικού, εναέριο συντονισμό επιχειρήσεων, έρευνα και διάσωση, αλλά και αεροδιακομιδές. Με ισχυρούς κινητήρες, σύγχρονα συστήματα αεροναυτιλίας και δυνατότητα μεταφοράς έως 15 επιβατών, το AW139 θεωρείται ένα από τα πιο αξιόπιστα ελικόπτερα της κατηγορίας του διεθνώς.

Η διαμόρφωσή τους περιλαμβάνει βαρούλκο διάσωσης, πλωτήρες έκτακτης ανάγκης, σύστημα εξωτερικής ανάρτησης φορτίου, ιατρικό εξοπλισμό και ηλεκτροοπτική, υπέρυθρη κάμερα για αποστολές ημέρας και νύχτας. Έτσι μπορούν να ανταποκρίνονται σε κρίσεις με μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια.



Η παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου, ενώ η προμήθεια υλοποιείται μέσω του προγράμματος ΑΙΓΙΣ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.



Με την ένταξή τους, η Πολιτική Προστασία αποκτά ισχυρότερη αεροπορική υποστήριξη σε έρευνα και διάσωση, αεροδιακομιδές και διαχείριση κρίσεων.