Χωρίς απαντήσεις παρέμενε για πολλές ημέρες το μυστήριο που κάλυψε την αγνώστου προέλευσης οσμή που απλώθηκε στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, την 19η Μαΐου, κινητοποιώντας τις Αρχές και προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. «Καταλήγουμε ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να ήρθε από αυτή την περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και το πιο πιθανό είναι να προήλθε από κάποιο διερχόμενο πλοίο που μεταφέρει βουτάνιο ή προπάνιο, LPG. Ίσως όχι διαρροή, ίσως απλά να έκαναν κάποια διαδικασία καθαρισμού των δεξαμενών τους, οι οποίες γίνονται στα καράβια», επεσήμανε η φυσικός, ερευνήτρια του Αστεροσκοπείου Αθηνών και συνεργάτης του AtmoHUB, Ελένη Δρακάκη, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

Το κατά πόσο επρόκειτο για διαρροή ή η οσμή προήλθε από διαδικασία καθαρισμού δεξαμενόπλοιου δεν είναι γνωστό, ωστόσο ως πιθανότερο σενάριο εμφανίζεται το δεύτερο.

«Οι ουσίες είναι άοσμες. Συνήθως όμως, ακριβώς επειδή είναι άοσμες και για να μπορεί να ανιχνευθεί μια πιθανή διαρροή, αναμειγνύονται με άλλες ουσίες οι οποίες έχουν χαρακτηριστική μυρωδιά και ουσιαστικά αυτό είναι που μυρίζουμε κι εμείς», σημείωσε η κ. Δρακάκη.

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«Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε μια ιχνηλάτηση από πού μπορεί να ήρθε αυτή η περίεργη οσμή με βάση μετεωρολογικά δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόγνωσης Καιρού, δηλαδή πολύ υψηλής ανάλυσης δεδομένα και το συμπέρασμά μας είναι, απ’ ό,τι φαίνεται, ότι προέρχεται από τη θαλάσσια περιοχή νότια της Σαλαμίνας. Αυτό προκύπτει αναλύοντας βέβαια όλες τις μαρτυρίες που είχαμε, 164 μαρτυρίες που είχαμε, και τις ώρες που καταγράφτηκαν αυτές οι μαρτυρίες. Προσπαθήσαμε να δούμε οι αέριες μάζες που ήταν εκείνες τις στιγμές πάνω από αυτές τις περιοχές, από πού μπορεί να ήρθαν χρησιμοποιώντας μοντέλα διασποράς.

Ήταν ένα μεγάλης έκτασης φαινόμενο από ό,τι φαίνεται, γιατί επηρέασε αρκετές περιοχές και για αρκετές ώρες», περιέγραψε η κ. Δρακάκη.

Ερωτηθείσα αν πράγματι το επικρατέστερο σενάριο είναι αληθές και η οσμή προήλθε από προπάνιο και βουτάνιο, κατά πόσο ενείχε κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, απάντησε αρνητικά, ενώ αναφορικά με το ενδεχόμενο η οσμή να προήλθε από την Ψυττάλεια, όπως είχε ακουστεί, η κ. Δρακάκη απάντησε: «Το εξετάσαμε και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί υπήρχε ένα ρεύμα αέρα τις πρωινές ώρες εκείνης της ημέρας, το οποίο ίσως να ευνοούσε αυτή τη μεταφορά από την Ψυττάλεια προς τα ανατολικά, ωστόσο δεν φαίνεται να είναι το πιο επικρατές. Μάλλον προήλθε από κάποια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας, κοντά στην Αίγινα».