Η διαιώνια και διογκούμενη κινητικότητα ανθρώπων και οχημάτων εντός και εκτός συνόρων, η per se ενίσχυση των ταξιδιωτικών και εμπορικών ροών αλλά και οι νέες προκλήσεις που δημιουργεί το διεθνές περιβάλλον φέρνουν στο προσκήνιο τον ρόλο της ασφαλιστικής αγοράς στη διαχείριση των διασυνοριακών κινδύνων.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που καταγράφουν τα στοιχεία του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης για το 2025, τα οποία δείχνουν αύξηση τόσο στα τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν στην Ελλάδα με εμπλεκόμενα οχήματα ξένων πινακίδων όσο και στα ατυχήματα στο εξωτερικό με οχήματα που φέρουν ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Τα ευρήματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφαλιστική αγορά καλείται να προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την εντεινόμενη διασυνοριακή κινητικότητα και την ανάγκη αποτελεσματικότερης διαχείρισης κινδύνων να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων του κλάδου.

Περισσότερα ατυχήματα στην Ελλάδα από οχήματα ξένων πινακίδων

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, τα καταγεγραμμένα ατυχήματα που σημειώθηκαν στην Ελλάδα με εμπλεκόμενα οχήματα ξένων πινακίδων ανήλθαν το 2025 σε 4.831, έναντι 4.781 το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 1%.

Η Βουλγαρία διατήρησε την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης των οχημάτων που ενεπλάκησαν σε τροχαία εντός Ελλάδας. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 1.297 ατυχήματα με βουλγαρικές πινακίδες, αριθμός που αντιστοιχεί στο 26,8% του συνόλου.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Γερμανία με 652 ατυχήματα και ποσοστό 13,5%, ενώ ακολούθησε η Ρουμανία με 478 περιστατικά και μερίδιο 9,9%.

Συνολικά, σχεδόν τα μισά τροχαία ατυχήματα που καταγράφηκαν στην Ελλάδα με εμπλοκή οχημάτων του εξωτερικού προήλθαν από αυτές τις τρεις χώρες.

Παράλληλα, αξιοσημείωτη αύξηση παρατηρήθηκε στα περιστατικά που αφορούν οχήματα με πινακίδες Αλβανίας, Ρουμανίας, Βόρειας Μακεδονίας, Σερβίας και Ουκρανίας, γεγονός που αντανακλά και την ενίσχυση των μετακινήσεων από και προς τις συγκεκριμένες αγορές.

Ισχυρή άνοδος στα ατυχήματα Ελλήνων οδηγών στο εξωτερικό

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στα ατυχήματα που σημειώθηκαν εκτός Ελλάδας με οχήματα ελληνικών πινακίδων.

Το 2025 καταγράφηκαν 1.233 περιστατικά, έναντι 1.066 το 2024, παρουσιάζοντας άνοδο 15,7%.

Η Αλβανία κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό ατυχημάτων με ελληνικά οχήματα, φτάνοντας τα 219 περιστατικά και ποσοστό 17,8% του συνόλου. Ακολούθησε η Ιταλία με 205 ατυχήματα και μερίδιο 16,6%, ενώ η Γερμανία βρέθηκε στην τρίτη θέση με 190 περιστατικά και ποσοστό 15,4%.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τη σημαντική κινητικότητα των Ελλήνων οδηγών σε γειτονικές χώρες αλλά και σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, όπου οι μετακινήσεις για επαγγελματικούς, τουριστικούς και οικογενειακούς λόγους παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες.

Ο ρόλος του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης

Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης αποτελεί τον αρμόδιο φορέα για τη διαχείριση τροχαίων ατυχημάτων που προκαλούνται στην Ελλάδα από οχήματα ξένων πινακίδων, αλλά και για τη διασφάλιση της αποζημίωσης των παθόντων σε ατυχήματα που προκαλούνται στο εξωτερικό από ελληνικά οχήματα.

Η λειτουργία του είναι καθοριστική για την ομαλή διασυνοριακή κυκλοφορία των οχημάτων και για την προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης του υπαίτιου οχήματος.

Οι νέες προκλήσεις για την ασφαλιστική αγορά

Η αύξηση των διασυνοριακών τροχαίων ατυχημάτων έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά προκλήσεων που απασχολούν τον ασφαλιστικό κλάδο διεθνώς.

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο και της 26ης Συνάντησης Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών της ΕΑΕΕ που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στην Ύδρα, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 450 στελέχη της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναδείχθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του ασφαλιστικού συστήματος απέναντι σε νέους και σύνθετους κινδύνους, οι οποίοι συνδέονται τόσο με την κλιματική αλλαγή όσο και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις μεταβολές στις μεταφορές και τη διαρκώς αυξανόμενη διασυνοριακή κινητικότητα.

Στελέχη της αγοράς υπογράμμισαν ότι η ενίσχυση των ταξιδιών, του τουρισμού, των οδικών μεταφορών και του διασυνοριακού εμπορίου δημιουργεί νέες απαιτήσεις για ασφαλιστικές καλύψεις και αποτελεσματικότερους μηχανισμούς αποζημίωσης.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα στοιχεία του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης επιβεβαιώνουν ότι η διασυνοριακή διάσταση των κινδύνων αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα. Η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των ασφαλιστικών οργανισμών διαφορετικών χωρών, η ταχεία διαχείριση αποζημιώσεων και η ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης αναδεικνύονται σε βασικές προτεραιότητες για την αγορά τα επόμενα χρόνια.

Η εικόνα του 2025 δείχνει ότι, όσο αυξάνεται η κινητικότητα ανθρώπων και οχημάτων στην Ευρώπη, τόσο μεγαλώνει και η ανάγκη για ένα ισχυρό και σύγχρονο πλαίσιο ασφαλιστικής προστασίας, ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός ολοένα πιο διασυνδεδεμένου κόσμου