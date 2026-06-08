Για τους τρεις σεισμούς που ταρακούνησαν την Εύβοια την Κυριακή 7/6 και έγιναν αισθητές και στην Αττική μίλησε το πρωί της Δευτέρας 8/6 ο καθηγητής Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας.

Σημειώνεται πως πρώτη δόνηση σημειώθηκε λίγο πριν τις 13:00 το μεσημέρι της Κυριακής (07/06) και είχε μέγεθος 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου. Στη συνέχεια ακολούθησαν δύο ακόμα δονήσεις, μεγέθους 4,3 και 5,2 Ρίχτερ, με τον τελευταίο σεισμό να προκαλεί κατολισθήσεις και καταστροφές σε κτίρια, ενώ το πρωί της Δευτέρας σημειώθηκε νέος σεισμός 4,3 Ρίχτερ.

«Τα δύσκολα πέρασαν» επεσήμανε μιλώντας στο Mega και την «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Ευθύμιος Λέκκας και τόνισε πως η περιοχή δεν έχει μεγάλα ρήγματα ώστε να δώσει μεγάλους σεισμούς.

«Θεωρούμε ότι είναι ο κύριος σεισμός, με κάποιες επιφυλάξεις»

«Θεωρώ ότι μάλλον τα δύσκολα πέρασαν. Η περιοχή δεν μπορεί να δώσει μεγάλους σεισμούς, δεν έχει μεγάλα ρήγματα για να δώσει μεγάλους σεισμούς και βλέποντας και το ιστορικό της περιοχής, φαίνεται ότι αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Δηλαδή, μικροί σεισμοί σχετικά, οι οποίοι είναι τοπικοί σεισμοί με μικρό εστιακό βάθος, που επηρεάζουν μία συγκεκριμένη περιοχή», είπε.

«Δεν μπορούμε να πούμε ακόμα εάν ήταν ο κύριος σεισμός, κρατάμε μία μικρή επιφύλαξη. Φαίνεται να είναι ο κύριος, φαίνεται ότι είναι ένας αρκετά σημαντικός σεισμός που δεν μπορεί να υπερβεί την κατάσταση που υπάρχει στην περιοχή και τα χαρακτηριστικά. Θεωρούμε ωστόσο ότι είναι ο κύριος σεισμός, με κάποιες επιφυλάξεις» συμπλήρωσε.