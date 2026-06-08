Τη δική της μάχη για τη ζωή δίνει μια 15χρονη στη Θεσσαλονίκη η οποία παρασύρθηκε από όχημα και τραυματίστηκε σοβαρά.

Το τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (7/06) στον δρόμο Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας.

Το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένα; 38χρονο; παρέσυρε τη 15χρονη στο 21ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, όταν η ανήλικη επιχείρησε να περάσει κάθετα το οδόστρωμα.

Η νεαρή κοπέλα διακομίστηκε άμεσα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ενώ ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.