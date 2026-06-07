«Δικαίωμα πρόσβασης σε ασφαλή, θρεπτικά και οικονομικά προσιτά γεύματα επέχουν όλοι οι άνθρωποι, χωρίς διακρίσεις» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Τροφίμων, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Ιουνίου.

Όπως τονίζει ο φορέας, τα τρόφιμα μπορεί να επιμολυνθούν από βακτήρια, ιούς, μύκητες, παθογόνους μικροοργανισμούς ή επιβλαβείς χημικές ουσίες, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει στην εκδήλωση σοβαρών νοσημάτων.

Οι επιπτώσεις των τροφιμογενών ασθενειών δεν περιορίζονται μόνο στην υγεία των πολιτών, αλλά επεκτείνονται και στην οικονομία και την κοινωνία συνολικά.

Οι κίνδυνοι σε κάθε στάδιο της αλυσίδας

Η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων περιλαμβάνει πλήθος εμπλεκόμενων, από τους παραγωγούς και τους μεταποιητές μέχρι τους μεταφορείς, τους λιανοπωλητές, τους επαγγελματίες της εστίασης και τους ίδιους τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι που μπορούν να οδηγήσουν σε επιμόλυνση των τροφίμων, καθιστώντας αναγκαία τη συνεχή επαγρύπνηση και την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφάλειας.

Οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις

Τα τροφιμογενή νοσήματα συνεπάγονται σημαντικό κόστος για τα συστήματα υγείας και τις οικονομίες των κρατών. Ιατρικές δαπάνες, απώλεια εργάσιμου χρόνου και μειωμένη παραγωγικότητα αποτελούν μόνο μερικές από τις συνέπειες που προκαλούν.

Παράλληλα, η επιδημιολογία των τροφιμογενών ασθενειών μεταβάλλεται διαρκώς, επηρεαζόμενη από παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή, η εποχικότητα και τα αποτελέσματα προηγούμενων παρεμβάσεων και πολιτικών.

«Η κατανόηση του μεγέθους του προβλήματος και του αντίκτυπου που έχει στην ζωή μας μπορεί να μας επιτρέψει να κάνουμε τα τρόφιμα όσο το δυνατόν πιο ασφαλή. Όσο πιο πολλά δεδομένα έχουμε για τις ασθένειες, τους θανάτους και την συνολική επιβάρυνση του συστήματος υγείας, της κοινωνίας ή της ποιότητας ζωής από τις ασθένειες, τόσο καλύτερα μπορούμε να εντοπίσουμε τους κινδύνους και να εφαρμόσουμε πιο αποτελεσματικά μέτρα», υπογραμμίζει ο ΕΦΕΤ.

Η επιστήμη στο επίκεντρο της φετινής καμπάνιας

Το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Ασφάλειας Τροφίμων είναι αφιερωμένο στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα επιστημονικά δεδομένα και η τεκμηριωμένη γνώση στην προστασία της δημόσιας υγείας και στη διασφάλιση ασφαλών τροφίμων.

Ο ΕΦΕΤ επισημαίνει ότι σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται συνεχώς, η ασφάλεια των τροφίμων δεν μπορεί να διασφαλιστεί από έναν μόνο φορέα ή κρίκο της αλυσίδας. Η έρευνα, η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων και η ενημέρωση των πολιτών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα αποτελεσματικό σύστημα προστασίας.

Ο ρόλος του ΕΦΕΤ και η ενημέρωση των καταναλωτών

Ο ΕΦΕΤ συμμετέχει καθημερινά στην προσπάθεια διασφάλισης της πρόσβασης των πολιτών σε ασφαλή τρόφιμα, μέσω της εποπτείας και της καθοδήγησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων.

Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα του, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις ενημερωτικές ανακοινώσεις και τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως η εκστρατεία Safe2Eat της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), παρέχει αξιόπιστη πληροφόρηση και πρακτικές συμβουλές στους πολίτες, ενισχύοντας την ικανότητά τους να λαμβάνουν ενημερωμένες και ασφαλείς διατροφικές αποφάσεις.