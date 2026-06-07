Σημαντική επιβάρυνση καταγράφεται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, οι οδηγοί θα πρέπει να υπολογίζουν καθυστερήσεις που φτάνουν τα 25 έως 30 λεπτά στο τμήμα από τον κόμβο Ηρακλείου έως τον κόμβο Μαραθώνος, λόγω του αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου.

Σύσταση προς τους οδηγούς

Οι οδηγοί που πρόκειται να κινηθούν προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών καλούνται να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο στη διαδρομή τους, προκειμένου να αποφύγουν τυχόν καθυστερήσεις σε προγραμματισμένες αναχωρήσεις και ραντεβού.

Η κυκλοφοριακή κατάσταση μεταβάλλεται συνεχώς και οι χρόνοι καθυστέρησης ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τον όγκο των οχημάτων που εισέρχονται στο δίκτυο της Αττικής Οδού.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25'-30' από κόμβο Ηρακλείου έως κόμβο Μαραθώνος. https://t.co/PI8vQ2FTUR — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 7, 2026

Με τον υδράργυρο να δείχνει καθαρά καλοκαιρινές διαθέσεις, οι Αθηναίοι και οι τουρίστες ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί τη μαζική εξόρμηση προς τις κοντινές παραλίες της Αττικής.

Η προσέλευση των εκδρομέων άρχισε να κορυφώνεται μετα τις 12:00 το μεσημέρι, με τον κόσμο να αναζητά μια ανάσα δροσιάς δίπλα στο κύμα.

​Οι παραλίες από το Φάληρο, τον Άλιμο, τη Γλυφάδα και τη Βούλα, μέχρι και ακόμη πιο μακριά, προς τη Βάρκιζα, το Λαγονήσι, τη Σαρωνίδα και την Ανάβυσσο, γεμίζουν ασφυκτικά από νωρίς. Η κίνηση στους παραλιακούς οδικούς άξονες παραμένει αυξημένη, καθώς χιλιάδες πολίτες συνεχίζουν να καταφθάνουν στις πλαζ.

Δείτε την κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα

​Ο καιρός σήμερα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη

​Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το σκηνικό του καιρού στην Αττική θα παραμείνει αίθριο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς, με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32-33°C, ευνοώντας απόλυτα τις θαλάσσιες εξορμήσεις.

​Παρόμοια είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 31-32°C και τους ανέμους να μην ξεπερνούν τα 2-3 μποφόρ.

​Για την υπόλοιπη χώρα, η Κυριακή (07/06/2026) φέρνει μικρή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα η αστάθεια θα κάνει την εμφάνισή της.