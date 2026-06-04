Την τελευταία του πνοή άφησε την Τετάρτη 3 Ιουνίου ο Δημήτρης Σαλπιστής, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που συνέδεσαν το όνομά τους με την πολιτιστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης τις τελευταίες δεκαετίες.

Νομικός, αυτοδιοικητικός και άνθρωπος του πολιτισμού, υπηρέτησε την πόλη από καίριες θέσεις ευθύνης, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία θεσμών και υποδομών που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη πολιτιστική της ταυτότητα.

Διετέλεσε αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, πρόεδρος και μέλος διοικητικών συμβουλίων σημαντικών πολιτιστικών οργανισμών, ενώ πρωτοστάτησε στην ίδρυση φορέων που συνεχίζουν μέχρι σήμερα να αποτελούν σημεία αναφοράς για την πόλη.

Το βιογραφικό του Δημήτρη Σαλπιστή

Γεννημένος στην Ξάνθη από γονείς πρόσφυγες, ο Δημήτρης Σαλπιστής εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1945, εν μέσω των δύσκολων χρόνων του Εμφυλίου και της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης που οδήγησε χιλιάδες Έλληνες στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αποφοίτησε από το ιστορικό Ε’ Γυμνάσιο Αρρένων και στη συνέχεια σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ήδη, από τη δεκαετία του 1960 βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών αγώνων, συμμετέχοντας ενεργά στο πολιτικό κίνημα για τη Δημοκρατία και το ιστορικό «1-1-4». Παράλληλα ανέπτυξε έντονη κοινωνική και πολιτιστική δράση στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης, πρωτοστατώντας στην ίδρυση περιφερειακών βιβλιοθηκών, θεατρικών ομάδων, αθλητικών και καλλιεργητικών συλλόγων.

Ως αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης συμμετείχε καθοριστικά στη θέσπιση και οργάνωση των υπηρεσιών και των θεσμών Πολιτισμού και Αθλητισμού του δήμου. Μεταξύ άλλων συνέβαλε στη δημιουργία της Διεύθυνσης Πολιτισμού, των Γραφείων Νεολαίας και Αθλητισμού, του Κέντρου Μουσικής, του Θεατρικού Οργανισμού, του θεσμού των Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών, καθώς και του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης.

Είχε την ευθύνη, εκ μέρους του Δήμου, για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων των 2.300 χρόνων της Θεσσαλονίκης, ενώ το 1986 συμμετείχε στην οργάνωση της Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών της Μεσογείου. Κατά τη δεκαετία του 1990 υπήρξε από τους υποστηρικτές της διεκδίκησης του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών και στη δημιουργία νέων θεσμών τέχνης και πολιτισμού.

Διετέλεσε πρόεδρος και μέλος των διοικητικών συμβουλίων του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, καθώς και διευθυντής του Γραφείου της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας στη Θεσσαλονίκη, προωθώντας τη διαβαλκανική πολιτιστική συνεργασία.

Σημαντική ήταν η συμβολή του στη διάσωση και αξιοποίηση ιστορικών μνημείων της πόλης. Ο ίδιος συνέταξε την προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Υπουργείου Πολιτισμού για την παραχώρηση της χρήσης του Αλατζά Ιμαρέτ και του Γενί Τζαμί, η οποία υπογράφηκε από τη Μελίνα Μερκούρη.

Υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου και συμμετείχε ενεργά στη συγκρότηση της «Κίνησης Πολιτών Θεσσαλονίκης» μαζί με τους Αντώνη Μανιτάκη, Γιάννη Μπουτάρη, Σπύρο Βούγια και Γιάννη Τζιόλα.

Με δική του πρωτοβουλία ιδρύθηκαν και θεσμοθετήθηκαν πολιτιστικοί φορείς που αποτέλεσαν το πολιτιστικό κεκτημένο της Θεσσαλονίκης, όπως το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Μουσείο Κινηματογράφου και το Μουσείο Φωτογραφίας. Παράλληλα συνέβαλε στην ενίσχυση των συλλογών τους, μεταξύ άλλων με τη Συλλογή Κωστάκη και σημαντικές ιδιωτικές συλλογές κινηματογράφου και φωτογραφίας.

Καθοριστικός ήταν και ο ρόλος του στην οργάνωση της μεγάλης Έκθεσης των Θησαυρών του Αγίου Όρους στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 1997, η οποία προσέλκυσε περισσότερους από 700.000 επισκέπτες και οδήγησε στην ίδρυση της Αγιορειτικής Εστίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τον Δεκέμβριο του 2019, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τον τίμησε με το οφίκιο του Πρωτονοταρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας για την προσφορά του στο Άγιον Όρος και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Το μήνυμα του δημάρχου Θεσσαλονίκης

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Σαλπιστή, χαρακτηρίζοντάς τον «φωτεινή προσωπικότητα», που με την οραματική δουλειά και την αφοσίωσή του ευεργέτησε την πόλη.

«Ο Δημήτρης Σαλπιστής υπήρξε η φωτεινή εκείνη προσωπικότητα που με την οραματική δουλειά και την αφοσίωσή του ευεργέτησε την πόλη συμβάλοντας τα μέγιστα για την κατάρτιση και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη Θεσσαλονίκη του Πολιτισμού και την ανάδειξη της ιστορικής, διαχρονικής της συνέχειας».

«Καινοτόμος και δημιουργικός, διαμόρφωσε όσο λίγοι την πορεία του Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες δεκαετίες, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του. Υπηρέτησε την πόλη ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ως Πρόεδρος και μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Κ.Θ.Β.Ε.,ως πρώτος Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου, ενώ παράλληλα προίκισε τη Θεσσαλονίκη με τη δημιουργία νέων πολιτιστικών θεσμών και φορέων, όπως το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, τα Μουσεία Κινηματογράφου και Φωτογραφίας, την Αγιορειτική Εστία, που ιδρύθηκε μετά τη μεγάλη Έκθεση των Θησαυρών του Αγίου Όρους στη Θεσσαλονίκη».

«Αυτή η “μικρή επανάσταση” που τόλμησε ο φίλος, ο συνεργάτης, ο ιδεολόγος, ο Άνθρωπος Δημήτρης Σαλπιστής, πέτυχε, όπως ο ίδιος δήλωνε με τη μετριοφροσύνη που τον χαρακτήριζε, “ο Πολιτισμός να είναι πλέον στο προσκήνιο”. Σε αυτή τη σπάνια προσωπικότητα η Θεσσαλονίκη και εγώ προσωπικά χρωστάμε βαθειά ευγνωμοσύνη. Για την παρακαταθήκη που άφησε, την προσφορά του, τους ορίζοντες που άνοιξε για την πόλη μας».

Αναβλήθηκαν τα εγκαίνια έκθεσης της Αγιορειτικής Εστίας

Η Αγιορειτική Εστία ανακοίνωσε την αναβολή της προγραμματισμένης εκδήλωσης εγκαινίων της έκθεσης «Το Άγιον Όρος του Κωνσταντίνου Ξενόπουλου. Μια βιωματική προσέγγιση στο Περιβόλι της Παναγίας», λόγω της εκδημίας του Δημητρίου Σαλπιστή, πρώην διευθυντή του φορέα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σύντομα θα γνωστοποιηθεί η νέα ημερομηνία των εγκαινίων, ενώ η έκθεση θα λειτουργεί κανονικά για το κοινό από αύριο.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Αγιορειτικής Εστίας Στέλιος Αγγελούδης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη του φορέα εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.