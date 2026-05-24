Με παλμό και συμμετοχή και παρά την ισχυρή βροχή, πραγματοποιήθηκε χθες, Σάββατο 23/5 η κινητοποίηση στο Σύνταγμα με αφορμή την πανελλαδική μέρα δράσης για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Απτόητοι από την κακοκαιρία, φορείς του αναπηρικού και γονεϊκού κινήματος, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι, μετά από κάλεσμα της ΣΕΑΑΝ και του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων ΑμΕΑ, δήλωσαν την απαίτησή τους για πραγματικά σύγχρονη και ασφαλή εκπαίδευση.

«Τα παιδιά μας εκπαιδεύονται σε κοντέινερς»

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, οι διοργανωτές της κινητοποίησης περιέγραψαν την εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί λόγω των ελλείψεων και των ακατάλληλων υποδομών, αναδεικνύοντας τα καθημερινά προβλήματα των μαθητών.

«Τα παιδιά μας συνεχίζουν να πηγαίνουν στα ίδια ακατάλληλα και επικίνδυνα ειδικά σχολεία. Κανένα καινούργιο σχολείο δεν έχει ανεγερθεί ενώ την ίδια στιγμή παραμένουν και εκπαιδεύονται σε κοντέινερς. Παραμένουν ελλείψεις σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό που, παρά τις συνεχείς ανακοινώσεις για προσλήψεις από την Κυβέρνηση, δεν καλύπτονται» τόνισαν χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων, ξεκαθαρίζοντας τη στάση τους: «Με τον αγώνα μας δεν θα αφήσουμε η επόμενη σχολική χρονιά να είναι χειρότερη». Όπως υπογράμμισαν, οι οικογένειες δεν πρόκειται να δεχτούν τον εγκλεισμό των βαριά ανάπηρων παιδιών σε σκληρά οικοτροφεία, επειδή οι γονείς αδυνατούν να καλύψουν τα υπέρογκα κόστη και τα ενοίκια των χιλίων και δύο χιλιάδων ευρώ που τους ζητούνται.

Οι φορείς κατέθεσαν υπόμνημα στη Βουλή προτάσσοντας τα αιτήματά τους για μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, εξασφάλιση ασφαλούς μεταφοράς και ριζική ανανέωση των κτιρίων. Ειδικά για την Αθήνα, διεκδικούν να λειτουργήσουν άμεσα τα ειδικά σχολεία που παραμένουν «στα χαρτιά», να απομακρυνθούν οι μαθητές από επικίνδυνες εγκαταστάσεις και να προχωρήσει με fast track διαδικασίες η ανέγερση του ΕΕΕΕΚ Αθηνών στην οδό Λάμψα.