Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (24/5/26) λίγα λεπτά πριν τις 11:00’ στον δρόμο Λαμίας – Λιβαδειάς λίγο πριν τη διασταύρωση για Πολύδροσο.

Το ατύχημα έγινε στο ύψος του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λιλαίας, όταν ΙΧΦ με δύο επιβαίνοντες, έναν άνδρα και μια γυναίκα, εξετράπη της πορείας του και έφυγε από σημαντικό ύψος με αποτέλεσμα να φέρει τούμπες και να καταλήξει στα χωράφια.

Το αυτοκίνητο χτύπησε σε μεγάλο δέντρο και φρενάρισε από τα κλαδιά της βλάστησης αφού πρώτα έφερε τούμπες και μείνει όπως φαίνεται και στις εικόνες.

Οι επιβάτες του κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το όχημα και να περπατήσουν μέχρι το ασθενοφόρο που τους μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας, χωρίς να φαίνεται να έχουν χτυπήσει σοβαρά.

Στο σημείο έφτασαν και πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Αμφίκλειας που δε χρειάστηκε να επέμβουν, ενώ το ΑΤ Αμφίκλειας – Ελάτειας ανέλαβε την καταγραφή του τροχαίου.