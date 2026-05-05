Η ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες τις θερμές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα, Τρίτη 5/5. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα είναι ισχυροί στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, μέχρι 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Πιο αναλυτικά: Την Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στην Πελοπόννησο, τη Στερεά και τη Θράκη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 6 έως 24 με 26, στην Ήπειρο από 6 έως 24, στη Θεσσαλία από 7 έως 26, στη Στερεά από 7 έως 24, στην Πελοπόννησο από 7 έως 25, στα Επτάνησα από 12 έως 20, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 10 έως 23, στις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από 13 έως 23 και στην Κρήτη από 9 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο από βορειοδυτικές μέχρι 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και σταδιακά νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου.