Συντονισμένες επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε περιοχές του Αιγαίου και της Κρήτης, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό 131 αλλοδαπών και τη σύλληψη τριών φερόμενων διακινητών.

Οι επιχειρήσεις έλαβαν χώρα σε Σάμο, Ρέθυμνο και Ιεράπετρα, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη πίεση από τις μεταναστευτικές ροές, αλλά και την άμεση επιχειρησιακή ανταπόκριση των Αρχών.

Στη Σάμο, τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, στελέχη του Λιμενικού εντόπισαν ύποπτο ταχύπλοο σκάφος που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη, με το σκάφος να προσκρούει και να προσαράζει στο Ακρωτήριο Πράσου.

Στην περιοχή εντοπίστηκαν 14 αλλοδαποί, ανάμεσά τους γυναίκες και ανήλικοι, ενώ συνελήφθη ένας 24χρονος υπήκοος Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος φέρεται ως ο διακινητής. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των επιβαινόντων, είχαν καταβάλει έως και 5.000 ευρώ για τη μεταφορά τους.

Στο Ρέθυμνο πραγματοποιήθηκαν δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις διάσωσης. Στην πρώτη περισυνελέγησαν 32 αλλοδαποί και συνελήφθη ένας 24χρονος υπήκοος Αιγύπτου ως διακινητής, ενώ στη δεύτερη επιχείρηση εντοπίστηκαν 42 άτομα και συνελήφθη ένας 22χρονος υπήκοος Σουδάν.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι διασωθέντες ανέφεραν ότι είχαν αναχωρήσει από τη Λιβύη, πληρώνοντας από 1.500 έως 3.000 ευρώ για τη μεταφορά τους.

Σε ακόμη ένα περιστατικό, στη θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας εντοπίστηκαν 43 αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό πιθανών διακινητών.

Οι συνεχείς επιχειρήσεις αναδεικνύουν την έντονη πίεση που δέχονται οι θαλάσσιες πύλες της χώρας, με το Λιμενικό Σώμα να ενισχύει τους ελέγχους και τις περιπολίες, με στόχο την αντιμετώπιση των κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.