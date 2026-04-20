Το μεσημέρι της Δευτέρας ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Νεοχωρίου του δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής και δίνουν μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Συνολικά, επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 Α/Φ.

Επίσης, παρέχεται συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.