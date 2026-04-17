Στο σκοτάδι παραμένουν οι έρευνες της αστυνομίας για τις συνθήκες τραυματισμού της 17χρονης μαθήτριας από την Κοζάνη που νοσηλεύεται με κάταγμα κρανίου και ρήξη τυμπάνου από τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα.

Η νεαρή υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη τυμπάνου και κανείς δεν γνώριζε πώς έγινε αυτό. Ούτε οι αρχές είχαν ενημερωθεί.

Πώς τελικά τραυματίστηκε

Όπως μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής 17/4 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» η 17χρονη το βράδυ της Ανάστασης είχε βγει έξω για διασκέδαση. Τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα γύριζε στο σπίτι της και στην κεντρική πλατεία στην Κοζάνη είδε μια φίλη της να μαλώνει έντονα με τον σύντροφό της.

Τότε πήγε εκεί, προσπάθησε να τους ηρεμήσει και τη στιγμή που μπήκε στη μέση για να τους χωρίσει, φέρεται ο φίλος της φίλης της να τις έσπρωξε, να έσπρωξε τη σύντροφό της και τότε να έπεσαν και οι δύο νεαρές κοπέλες στο έδαφος, με τη 17χρονη να προσκρούει στο έδαφος και να δέχεται και το βάρος της φίλης της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο νοσοκομείο της είπαν ότι δεν έχει τίποτα

Στο νοσοκομείο της Κοζάνης της είπαν ότι δεν έχει τίποτα. Η κοπέλα δεν έδωσε σημασία στον τραυματισμό της. Πήγε σπίτι, άρχισε να νιώθει αδιαθεσία και διαμαρτυρήθηκε στους γονείς της. Πήγαν αρχικά στο νοσοκομείο και της είπαν ότι δεν είναι τίποτα, ωστόσο τα συμπτώματα συνέχιζαν.

Έτσι, ξαναπήγε στο νοσοκομείο της Κοζάνης και τότε αποφάσισαν να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη τυμπάνου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, φέρει κάταγμα στο κρανίο και έντονο αιμάτωμα, ενώ έχει υποστεί και πλήρη ρήξη τυμπάνου. Η ίδια παραμένει νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη.

Πλέον η 17χρονη είναι καλά στην υγεία της, ενώ σήμερα, Παρασκευή 17/4 αναμένεται να μεταβεί στο νοσοκομείο η αστυνομία προκειμένου να πάρει κατάθεση από την κοπέλα.

Για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία.