Ραγίζουν καρδιές οι φωτογραφίες και το μήνυμα που ανάρτησε στο διαδίκτυο ο θείος του τρίχρονου κοριτσιού που έχασε τη ζωή του σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην Καβάλα.

Οι συγγενείς του το αποχαιρετούν με μπομπονιέρες, λευκά και ροζ τούλια, καθώς και ανθοδέσμες με τριαντάφυλλα.

«Είστε όλοι καλεσμένοι στον γάμο της πριγκίπισσάς μας. Καλό παράδεισο καρδούλα μου, να δώσεις δύναμη στην μαμά να ζήσει σ’ αγαπάμε πολύ…», γράφει στην σπαρακτική ανάρτηση ο θείος της μικρής 3χρονης.

Θυμίζεται ότι το τροχαίο έγινε στην Εθνική Οδό Καβάλας – Σερρών, όπου ενεπλάκη το όχημα της τετραμελούς οικογένειας του κοριτσιού, με την ίδια να κάθεται στο μπροστινό κάθισμα και στην αγκαλιά της μητέρας της.

Το άτυχο παιδί μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η μητέρα του τραυματίστηκε σοβαρά και υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Το δεύτερο παιδί της οικογένειας, ένα αγόρι 10 ετών, φέρει τραύματα στη σπονδυλική στήλη και μεταφέρεται στην Παιδοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, ενώ ο πατέρας, που οδηγούσε το όχημα, δεν έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη πιο σοβαρές διαστάσεις, καθώς προέκυψε ότι ο 28χρονος οδηγός του Ι.Χ. που ενεπλάκη στο τροχαίο δεν διέθετε άδεια οδήγησης, στοιχείο που περιλαμβάνεται στην επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας.