Οι λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες, οι αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, οι ασθενείς λασποβροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια και οι τοπικά ισχυροί άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τετάρτη 15/4.

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 αναμένονται λίγες νεφώσεις που κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι πυκνότερες, ενώ η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Ασθενείς λασποβροχές θα εκδηλωθούν κυρίως σε τμήματα της δυτικής και βόρειας χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 19-21 βαθμούς, στην υπόλοιπη βόρεια Ελλάδα από 5 έως 20-23, στην Ήπειρο από 13 έως 23-25 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 8 έως 20-22, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 24-27 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 13 έως 23-25 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 23-25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22-23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης από το απόγευμα. Υπαρκτή είναι η πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρης ασθενούς λασποβροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19-20 βαθμούς.