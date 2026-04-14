Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης που επηρεάζει τη χώρα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για μικρή αλλά αισθητή επιδείνωση από την Τετάρτη 15 Απριλίου.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του μοντέλου DUST/METEO του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η συγκέντρωση σκόνης στην ατμόσφαιρα θα αυξηθεί, επηρεάζοντας την ορατότητα και την ποιότητα του αέρα.

Το επεισόδιο αφρικανικής σκόνης δεν αναμένεται ιδιαίτερα έντονο, ωστόσο θα έχει διάρκεια, τουλάχιστον έως και την Παρασκευή 17 Απριλίου.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα meteo.gr:

Από την Τετάρτη (15/4) παρατηρείται ενίσχυση της σκόνης

Την Πέμπτη (16/4) το φαινόμενο επεκτείνεται σχεδόν σε όλη τη χώρα

Την Παρασκευή (17/4) αναμένονται πιο έντονες λασποβροχές, κυρίως στα νότια

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Σύμφωνα με τον κόμβο παρακολούθησης ατμοσφαιρικής σύστασης AtmoHub:

Από το μεσημέρι της Τετάρτης, η σκόνη θα κινηθεί προς τα ανατολικά

Θα επηρεαστούν οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και γενικότερα τα νησιά του Αιγαίου

Από την Πέμπτη, το φαινόμενο θα καλύψει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με πιθανή εξαίρεση περιοχές του Έβρος

Η αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης σε συνδυασμό με τις τοπικές βροχές θα δημιουργήσει το φαινόμενο της λασποβροχής, κυρίως στα νότια τμήματα της Ελλάδας.

Παράλληλα, αναμένεται:

μείωση της ορατότητας

επιβάρυνση της ατμόσφαιρας

αυξημένη δυσφορία, ιδιαίτερα για ευπαθείς ομάδες

Τι να προσέξετε

Οι ειδικοί συνιστούν προσοχή σε άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, καθώς και περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων σε εξωτερικούς χώρους τις ώρες υψηλής συγκέντρωσης σκόνης.