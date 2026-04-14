Λίγη μόνο ώρα πριν το «Χριστός Ανέστη» στο Βροντάδο της Χίου μία νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από ρουκέτα ενώ πήγαινε προς την εκκλησία του Αγίου Μάρκου με μέλη της οικογένειάς της.

Όπως μεταδίδει το ERTnews η γυναίκα ηλικίας περίπου 32 ετών δέχτηκε τη ρουκέτα στην γνάθο, μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο της Χίου, όπου διαπιστώθηκε συντριπτικό κάταγμα και κρίθηκε αναγκαία η αντιμετώπιση του περιστατικού από γναθοχειρουργό.

Λόγω της έλλειψης αυτής της ειδικότητας στο νοσοκομείο της Χίου, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο των Αθηνών και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.