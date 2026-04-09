Αίθριος γενικά καιρός αναμένεται σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη στις περισσότερες περιοχές με τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές. Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας θα σημειωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ενώ άνεμοι έως 5 με 6 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, τη Μεγάλη Πέμπτη 09/04/2026 αναμένονται τοπικές νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά και πιθανώς σε τμήματα του Αιγαίου. Τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα βορειοανατολικά κυρίως ορεινά πάνω από τα 1200 μέτρα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -1 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 5 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 3 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 9 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου.

Στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ, ενώ τις βραδινές ώρες αναμένονται βόρειοι άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Στο Ν. Αιγαίο αναμένονται δυτικοί/βορειοδυτικοί γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19-21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16-18 βαθμούς Κελσίου.