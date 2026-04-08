Η Μεγάλη Πέμπτη κατέχει ξεχωριστή θέση στην παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς είναι άμεσα συνδεδεμένη με ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα πασχαλινά έθιμα: το βάψιμο των αυγών κόκκινα.

Η επιλογή της συγκεκριμένης ημέρας δεν είναι τυχαία. Η Μεγάλη Πέμπτη είναι αφιερωμένη στον Μυστικό Δείπνο, την προδοσία και τη σύλληψη του Ιησού Χριστού, γεγονότα που σηματοδοτούν την έναρξη των Παθών. Μέσα σε αυτό το κατανυκτικό κλίμα, το έθιμο αποκτά βαθύτερη πνευματική σημασία.

Τι συμβολίζουν τα κόκκινα αυγά

Το κόκκινο χρώμα των αυγών δεν αποτελεί απλώς μια αισθητική επιλογή. Συμβολίζει το αίμα του Χριστού που χύθηκε κατά τη Σταύρωση, ενώ το ίδιο το αυγό είναι διαχρονικό σύμβολο ζωής και αναγέννησης.

Το σκληρό του κέλυφος παρομοιάζεται με τον σφραγισμένο Τάφο, ενώ το σπάσιμό του συμβολίζει τη νίκη της ζωής απέναντι στον θάνατο και την Ανάσταση. Με αυτόν τον τρόπο, μια απλή πράξη της καθημερινότητας μετατρέπεται σε ισχυρό θρησκευτικό μήνυμα.

Παρά τις σύγχρονες τάσεις που θέλουν πασχαλινά αυγά σε διάφορα χρώματα και σχέδια, το κόκκινο παραμένει κυρίαρχο στα ελληνικά νοικοκυριά.

Είναι το χρώμα που κουβαλά τη μνήμη, τον συμβολισμό και τη σύνδεση με την παράδοση, αποτελώντας βασικό στοιχείο του πασχαλινού τραπεζιού.

Το τσούγκρισμα και το μήνυμα της Ανάστασης

Το έθιμο ολοκληρώνεται την Κυριακή του Πάσχα, με το παραδοσιακό τσούγκρισμα των αυγών.

Οι πιστοί ανταλλάσσουν ευχές, λέγοντας «Χριστός Ανέστη» και «Αληθώς Ανέστη», ενώ το σπάσιμο του αυγού συμβολίζει το άνοιγμα του Τάφου και τη νίκη της ζωής.

Παράλληλα, υπάρχει και η λαϊκή διάσταση του εθίμου: το «δυνατό» αυγό που δεν σπάει θεωρείται σημάδι τύχης και ευημερίας για όποιον το κρατά.

Το βάψιμο των κόκκινων αυγών τη Μεγάλη Πέμπτη δεν είναι απλώς μια παράδοση. Είναι μια πράξη με βαθύ συμβολισμό, που μεταφέρει το μήνυμα της Ανάστασης, της ελπίδας και της αναγέννησης σε κάθε ελληνικό σπίτι.

Ένα έθιμο που ενώνει τη θρησκευτική πίστη με την οικογενειακή θαλπωρή και συνεχίζει να περνά από γενιά σε γενιά.