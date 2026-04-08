Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού φέρνουν οι ημέρες του Πάσχα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, ο οποίος έκανε λόγο για σταδιακή υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών και επιστροφή της αστάθειας.

Όπως ανέφερε στο δελτίο ειδήσεων του Alpha, οι θερμοκρασίες που έφτασαν έως και τους 28 βαθμούς στη νότια Ελλάδα και τους 26 στην Αττική στις αρχές της εβδομάδας, θα δώσουν τη θέση τους σε πιο ήπιες τιμές, με τοπικές βροχές και αυξημένη συννεφιά.

Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή με βροχές

Από τη Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026), αναμένονται βροχές και αστάθεια, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, φτάνοντας τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των εκδρομέων.

Παρόμοια θα είναι η εικόνα και τη Μεγάλη Παρασκευή (10.04.2026), με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, η αστάθεια αναμένεται να περιοριστεί έως το βράδυ, επιτρέποντας την περιφορά του Επιταφίου χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Βελτίωση από το Μεγάλο Σάββατο

Η εικόνα του καιρού αρχίζει να βελτιώνεται από το Μεγάλο Σάββατο (11.04.2026), καθώς τα φαινόμενα εξασθενούν και περιορίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Οι βοριάδες θα παραμείνουν, δημιουργώντας μια αίσθηση ψύχρας, ιδιαίτερα κατά την Ανάσταση, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται γύρω στους 20–21 βαθμούς στα ηπειρωτικά και χαμηλότερα στα νησιά.

Ιδανικός καιρός την Κυριακή του Πάσχα

Αισθητά βελτιωμένος αναμένεται ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα (12.04.2026), με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα και ήπιους ανέμους.

Η επικράτηση νοτίων ανέμων θα συμβάλει σε μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει έως και τους 22 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τον εορτασμό.

Όπως τονίζει ο μετεωρολόγος, παρά την πρόσκαιρη αστάθεια των προηγούμενων ημερών, το φετινό Πάσχα αναμένεται να κυλήσει με καλές καιρικές συνθήκες. Οι βροχές θα είναι περιορισμένες και παροδικές, ενώ η βελτίωση από το Μεγάλο Σάββατο και μετά εξασφαλίζει ότι οι εκδρομείς και οι πολίτες θα μπορέσουν να γιορτάσουν χωρίς σημαντικά προβλήματα.