Σημαντική κινητικότητα καταγράφεται στην ελληνική αγορά επαγγελματικών ακινήτων, πέρα από τη συνεχιζόμενη πίεση που παρατηρείται στη στέγαση. Επενδυτές και επιχειρήσεις στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε σύγχρονους χώρους, με έμφαση σε ακίνητα που συνδέονται με τον τουρισμό, την εφοδιαστική αλυσίδα και τα γραφεία υψηλών προδιαγραφών, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά δεν κινείται μονοδιάστατα γύρω από την κατοικία.

Η στροφή αυτή συνοδεύεται από μια σταδιακή απομάκρυνση από παλαιότερα ακίνητα χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, καθώς η ζήτηση εστιάζει πλέον σε ποιοτικές και βιώσιμες κατασκευές. Παράλληλα, η ανάπτυξη της οικονομίας και η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της χώρας λειτουργούν ως βασικοί μοχλοί για τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Στο επίκεντρο η αγορά κατοικίας

Την ίδια ώρα, η αγορά κατοικίας εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο, με τη ζήτηση να παραμένει υψηλή, αλλά την προσφορά να μην επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, οι αυξήσεις των τιμών τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την έντονη πίεση στα μεγάλα αστικά κέντρα, έχουν οδηγήσει σημαντικό μέρος των νοικοκυριών να αναζητά λύσεις σε πιο οικονομικές περιοχές ή σε παλαιότερα ακίνητα.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται και στα στοιχεία των τιμών, οι οποίες συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, αλλά με πιο ήπιους ρυθμούς. Το 2025, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,8% σε πανελλαδικό επίπεδο, έναντι υψηλότερης ανόδου την προηγούμενη χρονιά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα παλαιότερα διαμερίσματα κατέγραψαν μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με τα νεόδμητα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη μετατόπιση της ζήτησης προς πιο προσιτές επιλογές.

Σε επίπεδο περιοχών, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν εκτός Αθήνας, με τη Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις να εμφανίζουν ισχυρότερη δυναμική. Αντίθετα, στην πρωτεύουσα η άνοδος των τιμών εμφανίζεται πιο συγκρατημένη, γεγονός που συνδέεται και με τα ήδη υψηλά επίπεδα αξιών που έχουν διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Παρά την ανοδική πορεία, ορισμένα σημάδια επιβράδυνσης είναι ήδη ορατά. Το επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό εμφανίζεται πιο συγκρατημένο, τόσο σε επίπεδο αγοραπωλησιών όσο και στο πρόγραμμα Golden Visa, το οποίο είχε αποτελέσει βασικό μοχλό ζήτησης τα προηγούμενα χρόνια.

Στον τομέα της οικοδομής, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν πτώση της δραστηριότητας το 2025, καθώς μειώθηκαν τόσο οι νέες άδειες όσο και ο συνολικός όγκος κατασκευών. Η εξέλιξη αυτή εντείνει το πρόβλημα της περιορισμένης προσφοράς, την ώρα που η ζήτηση παραμένει ισχυρή. Παράλληλα, το κόστος κατασκευής συνεχίζει να κινείται ανοδικά σε βάθος χρόνου, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις τιμές των νέων κατοικιών.

Στο πεδίο της χρηματοδότησης, σημειώθηκε σημαντική αύξηση στα νέα στεγαστικά δάνεια, χωρίς ωστόσο να αλλάζει ριζικά η εικόνα, καθώς τα συνολικά επίπεδα παραμένουν χαμηλά. Η ζήτηση για δανεισμό εμφανίζεται σταθεροποιημένη, μετά την κάμψη που είχε προηγηθεί.

Δυναμική η πορεία των επενδύσεων σε κατοικίες

Αντίθετα, ιδιαίτερα δυναμική είναι η πορεία των επενδύσεων σε κατοικίες, οι οποίες ενισχύθηκαν σημαντικά μέσα στο 2025 και κατέχουν πλέον μεγαλύτερο μερίδιο στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας. Παράλληλα, οι προσδοκίες των επιχειρήσεων για τον κλάδο των κατασκευών παραμένουν θετικές, γεγονός που ενισχύει την εικόνα σταθερής ανάπτυξης.

Στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων, οι τιμές και τα μισθώματα εμφανίζουν τάσεις σταθεροποίησης, με μικρές αυξήσεις σε γραφεία και καταστήματα υψηλών προδιαγραφών. Η αγορά δείχνει να περνά σε φάση ωρίμανσης, όπου η ποιότητα των ακινήτων και η τοποθεσία παίζουν καθοριστικό ρόλο στις αποδόσεις.

Η οικοδομική δραστηριότητα στον συγκεκριμένο τομέα παρουσιάζει μικτές εξελίξεις, με αύξηση σε ορισμένες κατηγορίες, όπως τα γραφεία και τα εμπορικά καταστήματα, αλλά υποχώρηση στον τομέα των ξενοδοχείων. Οι επενδύσεις επικεντρώνονται σε ακίνητα υψηλών προδιαγραφών, τα οποία ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Οι προοπτικές για το επόμενο διάστημα παραμένουν συγκρατημένα θετικές, αν και το διεθνές περιβάλλον δημιουργεί αβεβαιότητες. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι διακυμάνσεις στην παγκόσμια οικονομία ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία των επενδύσεων και τη δυναμική της αγοράς.

Στο εσωτερικό, το αυξημένο κόστος κατασκευής και η δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή στέγαση, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος, αποτελούν βασικές προκλήσεις. Οι παράγοντες αυτοί αναμένεται να συμβάλουν σε μια σταδιακή επιβράδυνση της ανόδου των τιμών.

Η πολιτεία επιχειρεί να αντιμετωπίσει το στεγαστικό πρόβλημα μέσα από παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της προσφοράς, όπως η αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων και η μετατροπή ανενεργών επαγγελματικών χώρων σε κατοικίες. Παράλληλα, εξετάζονται μέτρα για την απλοποίηση των διαδικασιών και την ενίσχυση της λειτουργίας της αγοράς.

Εφόσον διατηρηθεί η σταθερότητα στο διεθνές περιβάλλον και συνεχιστεί η αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, η αγορά ακινήτων εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να εξελίσσεται θετικά, με πιο ισορροπημένους ρυθμούς και μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα και τη βιωσιμότητα των επενδύσεων.