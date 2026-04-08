Αίθριος γενικά αναμένεται να είναι σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 8/4 ο καιρός με τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Πτώση της θερμοκρασίας θα σημειωθεί στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά ενώ άνεμοι έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγη. Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 08/04/2026 αναμένονται τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα, ενώ στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου αναμένονται τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 6 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 3 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 7 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Στον Κορινθιακό υπάρχει πιθανότητα οι βορειοδυτικοί άνεμοι να φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου.