Μια διαφορετική και γεμάτη κατάνυξη Κυριακή των Βαΐων εκτυλίχθηκε στην καρδιά της Αθήνας, μετατρέποντας τη στοά στη Χαριλάου Τρικούπη 5, η οποία ενώνει την Ιπποκράτους με την οδό Φειδίου, σε έναν χώρο πολυπολιτισμικής λατρείας.

Η κοινότητα των καθολικών Φιλιππινέζων της πόλης γιόρτασε την είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα με ένα τυπικό που δεν είναι συνηθισμένο στον Ορθόδοξο πιστό, καθώς η παραδοσιακή υμνολογία δίνει τη θέση της σε ομαδικά τραγούδια με τη συνοδεία μουσικών οργανών.

Κεντρικό ρόλο στην τελετή είχαν τα «palaspás», τα περίτεχνα πλεγμένα κλαδιά φοίνικα ή άλλων παρόμοιων φυτών που οι πιστοί κουνούσαν ρυθμικά ψηλά στον αέρα. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στην Αθήνα, η ατμόσφαιρα γέμισε από τις φωνές των πιστών που έψαλλαν το «Ωσαννά», θυμίζοντας τις σκηνές όπου παιδιά ντυμένα ως άγγελοι σκορπούν λουλούδια στις πλατείες των Φιλιππινών.

Αυτή η Κυριακή, που αποτελεί την αρχή των Αγίων Παθών, διατηρεί για την κοινότητα έναν βαθύ συμβολισμό. Μετά την ευλογία τους, τα «palaspás» μεταφέρονται στα σπίτια και τοποθετούνται σε εικονοστάσια και παράθυρα, καθώς η λαϊκή παράδοση τους αποδίδει αποτρεπτικές ιδιότητες ενάντια στα πονηρά πνεύματα και τις φυσικές καταστροφές. Παρά τις διαφορές στο τυπικό, η ουσία παραμένει κοινή: η προετοιμασία για τη Μεγάλη Εβδομάδα μέσα από μια μεγαλοπρεπή λειτουργία που ενώνει την παράδοση των πρώτων χριστιανικών αιώνων με το σήμερα.