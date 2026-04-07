Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Μεγάλης Τρίτης στην Αλόννησο, με σοβαρά τραυματία έναν 27χρονο οδηγό.

Συγκεκριμένα, το δίκυκλο του νεαρού -για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο- εξετράπη της πορείας του, χωρίς να εμπλέκεται άλλο όχημα.

Έπειτα από ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος ο νεαρός, που υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μεταφέρθηκε στον Βόλο με ταχύπλοο σκάφος, παρελήφθη από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος, σύμφωνα με το taxydromos.gr.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.