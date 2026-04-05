Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ νοσηλεύεται ένας 58χρονος, ο οποίος βρέθηκε με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι σε βραχώδη περιοχή στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, πεσμένος σε σημείο με έντονη μορφολογία εδάφους, γεγονός που δυσκόλεψε την προσέγγιση των διασωστών.

Επιχείρηση διάσωσης με συμμετοχή πολλών δυνάμεων

Για την προσέγγιση και απομάκρυνσή του στήθηκε επιχείρηση με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού, του ΕΚΑΒ και εθελοντών.

Οι διασώστες του παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες στο σημείο, πριν αποφασιστεί η διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο ΑΧΕΠΑ, όπου παραμένει για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο εξετάζονται.