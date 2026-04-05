Συνελήφθησαν 3 άτομα που κατελήφθησαν να κινούνται με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους σε δρόμο της Γλυφάδας, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, αεροβόλο πιστόλι, αναδιπλούμενο μαχαίρι και σφυρί, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α.

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθησαν βραδινές ώρες της Παρασκευής (3-4-2026), στην περιοχή της Γλυφάδας, 3 άτομα, ηλικίας 32, 36 και 37 ετών, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απειλή.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί έκριναν ύποπτο όχημα με επιβαίνοντες τους κατηγορούμενους, το οποίο ήταν αρκετή ώρα σταθμευμένο σε δρόμο της Γλυφάδας.

Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι εξήλθαν από το όχημα, καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, και προκειμένου να αποφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο προέταξαν σφυρί, μαχαίρι και πιστόλι.

Ωστόσο, ακινητοποιήθηκαν και μετά από έρευνα βρέθηκαν επιπλέον στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν:

κουκούλα τύπου «full face»,

πλαστικός ταχυγεμιστήρας αεροβόλου πιστολιού,

μεταλλική φιάλη επαναγέμισης αεροβόλου πιστολιού,

συσκευή γεωεντοπισμού (GPS),

το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ και

4 κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.