Ένας 56χρονος υπάλληλος ιδιωτικής εταιρείας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας του στο λιμάνι της λιμάνι Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, ο άνδρας έχασε την ισορροπία του ενώ βρισκόταν μπροστά από αποθήκη, με συνέπεια να υποστεί τραυματισμό στο δεξί πόδι.

Αρχικά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφθασε στο σημείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ιδία μέσα σε ιδιωτική κλινική. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.